Romina Malaspina ya le apuntó a Marcelo Tinelli

¿A la caza?

Con el tema instalado y con la versión de Luis Ventura, quien dijo que Tinelli tiene dos candidatas que son mediáticas, Malaspina habló en Intrusos sobre su presunto acercamiento al conductor. "Lo escuché a Polino y que saltó un rumor de romance con Marcelo. La verdad es que no lo conozco, una sola vez fui al piso del ‘Bailando’ y no he tenido trato con él, me parece atractivo, no lo conozco en persona y no he tratado con él", aclaró la conductora de Canal 26.

Romina Malaspina Romina Malaspina dio negativo para COVID-19 radiomitre.cienradios.com

Débora D’amato, una de las panelistas del ciclo de Jorge Rial, le consultó a la modelo si estaría igualmente con un hombre mayor a ella, teniendo en cuenta que el dueño de Laflia tiene 60 años. Romina, quien está soltera, expresó: "Ahora estoy súper tranquila, estoy sola hace un tiempo y con todo esto de la pandemia estoy disfrutando mucho de estar sola, no sabría decirlo ahora si estaría con alguien o con alguno de 60".

Por su parte, Rodrigo Lussich intervino segundos después y comentó que el Cabezón está "muy enojado con el rumor".

Cabe recordar que Malaspina será una de las participantes del "Bailando" 2020, que aún no tiene fecha de inicio. La confirmación se dio luego de que la ex Gran Hermano luciera transparencias durante el envió del noticiero de Canal 26. Eso generó una fuerte repercusión en las redes sociales en donde se convirtió en tendencia.