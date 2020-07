El contagio de Andy puso en alerta a invitados y otros famosos

“Estamos todos tranquilos porque hicimos todo bien, cumplimos con los protocolos que había que cumplir -explicó Benito, en diálogo con Teleshow. "Andy me llamó a primera hora, y después lo hizo la producción. Ahora estoy aislado en mi casa, solito, y así seguiré hasta la semana que viene. Veré en estos días si me hago el hisopado; aún no, por no tener todavía ningún síntoma. Por eso no tiene sentido por el momento hacerme el test. por ahora hacerme el hisopado”, agregó.

“Cuando me llamó la producción y me explicó todo, hicimos cálculos: suponemos que Andy se enfermó luego de hacer el programa. Igual, durante el programa se cumplieron con todos los cuidados: en la previa, en la grabación y en el post, se siguió un protocolo súper estricto. Yo no tengo ningún síntoma de nada, pero igual voy a quedarme acá, en casa, y tratar de que no me agarre mi lado hipocondríaco...”, manifestó por su parte Flor Vigna.

”Me dijeron que tendría que hacerme un hisopado, no ahora porque estoy asintomática", añadió la actriz en un mensaje que envió a Intrusos, antes de recalcar que Andy siempre mantuvo la distancia social.

Por su parte, Christophe dijo que está “bárbaro” y que no tiene ningún síntoma. “Yo tengo una vida de cuarentena normal, con los cuidados que corresponden", indicó el jurado francés de Bake Off. "No necesito hacerme el control de hisopado; sigo con mi vida normal”, dijo.

Cabe destacar que el programa se grabó el miércoles 8, cuatro días antes de salir al aire y que de comenzaran los síntomas de Kusnetzoff.

Preocupación en otras señales



Los casos sospechosos de Flor Vigna y Romina Malaspina pusieron en alerta a El Trece y Canal 26. Es que la ex ganadora del "Bailando por un sueño" participó en las últimas horas de Mamushka, el ciclo de juegos de Mariana Fabbiani, mientras que la modelo trabaja en un informativo de la señal de cable.

Cabe destacar que en América, los integrantes de Polémica en el bar tuvieron que comenzar a hacer el programa vía Zoom luego de dos personas del equipo técnico dieran positivo en covid-19.