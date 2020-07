Romina Malaspina sorprendió en vivo y anunció que se baja

"Sos nuestra polla. Yo te quiero para el Cantando , para el Bailando, para LAM. Estás convocada para el Cantando 2020", arrancó De Brito al recibir a la conductora de Canal 26. Y Malaspina tiró el baldazo de agua fría: "Sí, vine a anunciar que no voy a ir (al Cantando) porque me agarró desprevenida. Fue todo tan intenso en las últimas semanas que, de verdad, vengo a darles las gracias por la oportunidad increíble, pero siento que no voy a poder".

Ante la noticia, De Brito ironizó: "Me rompés el corazón, me rompés el alma... Venís a escupirnos en la cara. ¡Qué disgusto! ¿Qué pasó?". Minutos después, Malspina justificó su ausencia en el reality.

"Estoy con el noticiero, recién arranco y quiero dar el cien por ciento. Si me decían de acá a dos meses, lo pienso. Me da pánico". Y agregó: "Probé un ensayo, pero el vivo es otra cosa. Me da nervios. Lo pensé, y no. Siento que voy a estar dividida entre el noti y no puedo. Dije que no cierro la posibilidad de sumarme a la segunda o tercera gala".