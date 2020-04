Farándula +70 en contra de la restricción de Larreta

La autorización alcanza a los cerca de 490.000 mayores de 70 años que viven en la Capital Federal y estarán exentas aquellas que vayan a cobrar la jubilación, tratamientos médicos y vacunación. Según explicó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la iniciativa no prevé multas a quien incumpla la medida y agregó que se basa en el cuidado de los adultos mayores porque tienen, dijo, “por lejos, el mayor riesgo de muerte” en el marco de la pandemia del coronavirus.

Nacha le dedicó otra publicación, ya con un tono más gracioso, en el que desliza "quiere que le envíen un voluntario".

Larreta, no me mandas uno esta tarde?#dignidad #mayoresde70 #coronavirus #pandemia

A partir de estas publicaciones, -su gran amiga- Moria Casán se sumó a las críticas contra el permiso de circulación para mayores de 70 años. “Par favar, me estoy por masturbar en el bidet. ¿Llamo al 147 o a ABL para que no me corten el orgasmo?”, preguntó, siguiendo con el tono satírico.

Paaar favaaaaar, me estoy por masturbar en el bidet, llamo al 147 o a ABL para que no me corten el orgasmo #MeAmor

Graciela Borges se sumó a la crítica y publicó una foto suya levantando el dedo mayor de su mano y escribió: “Gracias, @nachaguevaraoficialok. ¿Permiso para salir a los de más de 70? Gracias, no lo necesito. Soy una ciudadana responsable. #YoMeQuedoEnCasa #QuedateEnCasa”.

A su vez, un grupo de intelectuales hizo pública una carta para mostrar sus diferencias con esa medida y cuestionarla con dureza. La carta en la que sostienen que son objeto de “discriminación y maltrato”, fue firmada por Juan José Sebreli, Celso Silvestrini, Fernando Dozo, Enrique Espina Rawson, Marcela Solá, Mauricio Wainrot, Hugo Beccacece, Edgardo Cozarinsky, Cristina Mucci, Silvia Plager, Josefina Delgado, Alicia Ferreirós, Juan Carlos Hiquis, Graciela Melgarejo, Carlos Gutiérrez, Luz Henriquez, Oscar Barney Finn y María Luisa Lerer.

