Cris Morena confesó en la mesa de PH que fue abusada a los 5 años

Embed

Durante la cena, y después de hablar de femicidios, Santiago del Moro le consultó a Cris si había sido víctima de violencia machista y ella contestó: “Ehhhh... ¿violencia de género es abuso?”. “Violencia, verbal, física...”, detalló entonces Santiago. “Seguramente sí”, contestó entonces Cris, casi con la voz quebrada. E, inmediatamente, se llevó la copa a la boca y bebió un largo trago de vino.

Ante esta situación, luego de que Lizy Tagliani tomara la palabra, Andy Kusnetzoff quiso retomar el tema y le pidió a la productora permiso para hacerlo. “Te vi dudando justo en ese tema, no se si repreguntarte...”, le dijo el conductor del ciclo y le preguntó respecto a esa situación en particular, y la productora sorprendió a todos: “Hay pocas mujeres que no tuvimos abusos y seguramente hombres también porque uno se olvida que el abuso no tiene sexo. Sobre todo cuando tenés 5 años, hasta acá llegué”.

Tras el silencio de toda la mesa, la productora agregó: “Creo que por eso me dediqué a los niños y a los jóvenes para tratar de salvarlos en lo que pude. Nunca lo conté. Fue hace muchos años y estoy sanándolo recién ahora. ¿Podés creer? ¡A esta altura de mi vida!".

Embed

Efectivamente, durante la primera parte del envío, Cris manifestó que estudio para ser asistente social, dado que buscaba ayudar a niños necesitados.

LEÉ MÁS

"No es el mejor año de Tinelli, lo arrancó pésimo"

Yanina confesó que fue intimidada por el esposo de Maite