“No es el mejor año de Tinelli. Lo arrancó pésimo con el fútbol, en la foto con el Chiqui Tapia, que nunca quedo claro como se llegó a esa sociedad. La AFA de por sí es una cosa turbia y Tinelli apareció ahí, se supone que si estás es porque te tienen que elegir. Encima se metió con el Gobierno como algo solidario pero muchos percibieron, como yo, que fue oportunismo”, sostuvo en diálogo con El Show del Problema.

Casella comparó el caso de Tinelli con el de Nicolás Repetto, que se fue a España en medio de la crisis de 2001. Eso cayó muy mal en sus televidentes: cuando regresó al país su público le dio la espalada.

“Se rajó a Esquel cuando muchos se están quedando en un depto de dos ambientes. Haga lo que haga y diga lo que diga, percibo que lo matarán en las redes. Ojala que no le quede un efecto Nico Repetto”, dijo Beto.

Acto seguido, Nicolás Magaldi preguntó: “¿Crees que lo pueden castigar en el rating?. “Ojalá que no por él, pero ya se demostró lo que yo llamo el efecto ‘traje de neopren’. Cuando vos en mayo aparecés en Punta del Este, con un Kayak y un traje de Neoprene , me parece que si tenés un público del Conurbano, el interior, Lomas de Zamora, Haedo, etc, tenés un público popular, se fijan en esto y la gente se debe preguntar “¿qué hace de vacaciones en pleno junio mientas yo laburo?”, la gente pone el ojo ahí “

Sobre cómo maneja su exhibición y sus ganancias, Casella respondió: “Me da vergüenza ajena la gente que se compra para exhibir. Si tenés un determinado público, cuidate. Muy rara vez , yo que puedo viajar mucho, me van a ver mostrando ‘acá desayunando con Park Avenue’ me da una cosa tremenda”.