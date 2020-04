Yanina confesó que fue intimidada por el esposo de Maite

Si bien las redes se encargaron de escrachar al conductor por “maltratador”, Yanina agregó un dato terrible. La panelista reveló que fue amenazada por el esposo de Maite, que es uno de los productores de TN. “Una cosa que me quedó pendiente. Me encaró el marido de Maite, no en un sentido sexual. Pero me dijo: ‘Qué vivita, estás agresiva’. ¿Y a este qué le pasa? Se subió a un caballo. Me hice la simpática. No le quise contestar mal pero comunico. No estoy nerviosa. Nerviosa estarás vos y Maite... Me molestó el comentario”, reveló