Embed

La revelación se dio cuando el conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff, le pidió a sus invitados dar un paso al frente en el “Punto de encuentro” a aquellos que hayan tenido una cita fallida. Además del panelista, también avanzaron Lizy Tagliani y Santiago del Moro (completaba la lista de invitados Cris Morena), pero la historia de Szeta despertó carcajadas en los demás.

“Gran fracaso en una primera cita. Conozco a una chica, Ivana, y el papelón fue tan grande, que la historia incluye otro trauma que tengo: no saber manejar”, arrancó el periodista. “Hice un curso acelerado con un auto doble comando, iba el tipo que me explicaba, y saqué el registro de conducir. Para la primera salida tenía un auto automático de mi viejo, no podía chocar nunca, salvo esta persona”, siguió relatando.

“Digo, la invito a comer a Ivana, tenía 22 años; lo había soñado como las películas, esto de pasar con el choque, la primera cita. En un momento me encuentro con Ivana en Plaza Once, sube al choque. Al llegar a una esquina, de la zona de Flores, muy cerca de la mueblería Bilardo, tengo un shock emocional que no me permite dilucidar quien tiene prioridad de paso. Ahí empiezo a flashear y lo único que recuerdo es un colectivo de la línea 106 verde, que viene por una callecita, y lo único que hago es tirar el auto arriba de la vereda”, expresó Szeta.

Afortunadamente, el ahora periodista no tuvo que lamentar ningún herido por su drástica maniobra. “Me baje en un estado de ‘no manejo nunca más’. Por suerte no le pegue a nadie e Ivana se fue. Está prófuga desde ese momento”, cerró entre risas el panelista.

“Ivana, creo que si alguna vez vuelvo a manejar es sólo por ti”, finalizó el periodista y contó que desde ese momento jamás volvió a conducir, por lo que es trasladado de un lugar a otro por la gente del canal, o bien por sus familiares.

LEÉ MÁS

Cris Morena confesó en la mesa de PH que fue abusada a los 5 años