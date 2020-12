Fátima vs. Bullrich: "¿Qué carajo hicieron en cuatro años?"

"Nosotras empezamos pensando de forma parecida, éramos militantes ¿Te acordás cuando éramos muy jóvenes y militábamos, teníamos sueños, ideales? ¿Qué pasó con los tuyos? ¿Perdiste la brújula? ¿Qué te pasó? A ver", la preguntó "Cristina" a Bullrich , recordándole sus inicios en la Juventud Peronista. "No, la tengo más orientada que nunca", respondió la ex funcionaria. "Orientada para un lado de la balanza", retrucó Flórez. "La brújula la desorientaste voz me parece", retrucó entonces Bullrich. "¿Ah sí? Te parece con diez años fantásticos de democracia, ¿qué carajo hicieron ustedes con cuatro años? ¡Cuatro años!", exclamó Fátima a los gritos imitando a la ex presidenta de la Nación.

"Viste que siempre en estas dos sillas pasa algo acá", lanzó Fátima. "Cuando la hiciste a Cristina en el programa de Lanata eso fue furor", comentó la conductora. "Nunca me imaginé semejante repercusión, además nunca me imaginé dentro de un show político que tenga tanto rating, era impresionante. El primer día fue una cosa de locos, te juro que yo no entendía nada, el teléfono que no paraba de sonar, pero de todo el país, de todos los medios, tapa de los diarios, no podía creer", recordó Fátima. "Me divierte mucho eso, jugar en la cornisa de la adrenalina de que no se caiga el personaje, de mantenerlo, de tratar siempre de decir lo que yo creo que esa persona diría, dejo de ser Fátima y me meto en la piel de esta persona", concluyó.