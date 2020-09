Andy Kusnetzoff regresará hoy a la pantalla de Telefe con Podemos Hablar, tras recuperarase de COVID 19. Las expectativas son muchas, ya que el ex CQC tendrá entre los invitados a Pampita, quien fue denunciada por su ex niñera por maltrato. Además, otra de las figura que estará presente es Federico Bal , que por primera vez estará en el piso de un programa después de vencer un cáncer de intestinos. El actor hace poco firmó su contrató para participar en Masterche Celebrity, por ese canal.

Justamente, Pampito, panelista del programa de espectáculos encabezado por Marina Calabró, tiró un bomba sobre el hijo de Carmen Barbieri. “Me pasan un dato de color. Le pagaron cincuenta mil pesos a Fede Bal para ir al programa”, reveló el periodista. Y luego, trazó el motivo del pago: “Supongo que le pagaron porque es paciente de riesgo”.

En el prog rama, que ya fue grabado el jueves, Lizy Tagliani y Karina Jelinek completan la lista de invitados. La conductora de El Precio justo fue una de las primeras -en la TV- en infectarse de coronavirus. Actualmente, la peluquera, que tuvo que cerrar su negocio, se encuentra estudiando la carrera de Derecho en medio de la pandemia.

En tanto, la modelo viene de participar en el Cantando y de un fuerte enfrentamiento con Yanina Latorre, quien reveló que la mediática está en pareja con Florencia Parise, algo que ella desmintió.

p20-f2-tv(SCE_ID=453936).jpg

Andy: “Estoy contento de volver y tomamos más recaudos”

El conductor grabó el programa el jueves y luego dialogó con Informados de todos, en donde dijo que hubo una “magía especial” en su vuelta.

Al finalizar la grabación del programa, Andy tuvo tiempo para dialogar con Informados de todo y mostró su felicidad por volver a la TV. A Andy se lo vio con un casco tremendo y un barbijo de extrema calidad, a lo que le sumó una pantalla protectora.

El conductor de “Perros de la calle” (Radio Metro) dijo que ahora (en el ciclo) se tomaron más recaudos que antes. “Estoy contento de volver. Hablé con todos, muy buena onda de todos. Tomamos más recaudos que antes, cada vez más, la verdad. Estuvo súper emotivo, todos con mucha onda, había una magia especial, es un momento difícil para todos y ojalá que le lleve un poco de alegría”, expresó el ex CQC. Andy estuvo internado por el coronavirus, luego se fue a un departamento para aislarse, volvió a su programa radial desde su casa y ahora se recuperó al 100% para regresar a conducir PH.

Islas Kusnetzoff se refirió a cómo se sintió al tener el virus. “Por supuesto que me asusté, me dijeron que tenía una neumonía y quedé internado. Me siento recuperado, hay que seguir cuidándose como si no me hubiera pasado. Quería estar al 100% y no apurarme. Ahora van a ser cinco islas con la mía para mantener la distancia en lo que se puede”, adelantó Andy sobre las nuevas medidas que empleará el programa que se emite por Telefe.

Vuelve a la batalla del prime time contra Juana Viale

Ante la ausencia de Andy, La Noche de Mirtha lideró en las mediciones en el prime time. Y ahora, con la vuelta del conductor, Juana Viale dará batalla al invitar a una polémica figura de la política actual. Sergio Berni llegará a la mesaza para dar su punto de vista sobre el triste final de Facundo Astudillo Castro, joven que apareció muerto luego de una intensa búsqueda. Muchos señalan al gobernador de Buenos Aires y a Berni como responsables.

La lista de invitados se completa con con el chef Christophe Krywonis, el escritor Federico Andahazi y la mediática Adabel Guerrero.