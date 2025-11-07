Fernando Elía y el sueño del Mundial: "El objetivo es estar entre los primeros tres"

El atleta neuquino de 37 años representará al país en la contienda mundialista que se celebrará del 26 al 29 en Brasil.

Noviembre tiene una cita importante para el Jiujitsu en Brasil , la cuna de este arte marcial. Allí, en San Pablo, Fernando Elía será el que represente a la provincia y al país en el mundial que va del 26 al 29 de este mes. El atleta neuquino se medirá ante los mejores en un certamen de gran exigencia .

“Venimos a pleno, con expectativas altísimas, porque todo el trabajo que venimos desarrollando es de hace un montón, entonces esto nos permite también pararnos con la confianza de haber hecho mucho para poder llegar a Brasil”, dijo a LM.

El camino para estar en la cita mundialista es de mucho sacrificio en la vida cotidiana para poder estar a tono. “Venimos costeándonos los entrenamientos y llevando adelante esta vida que es compleja de poder sostener. La casa, la paternidad, los amigos, el entreno, la parte física en el gimnasio por un lado y la parte específica de Jiu-Jitsu en la academia ”, comentó.

Los días para Fernando son de poco descanso. Una jornada comienza muy temprano, desde que sale de su hogar, y se extiende hasta la noche, en el medio muchos compromisos: familiares, deportivos y laborales. “Arranco muy temprano, salgo de casa ya con la mochi armada con viandas, ropa... Primero el gimnasio, después el laburo, la escuela de la peque y así hasta llegar a la noche en donde voy a la academia y puedo entrenar”, repasó.

De hecho los entrenamientos para un mundial requieren de más exigencia y el día de descanso es solo uno. “La agenda es bastante acotada, la verdad que le pongo mucho cuerpo a esto. Para poder estar a este nivel, el compromiso tiene que ser este. La mayoría entrenamos 6 de 7 días, en donde metemos 4 o 5 días de JiuJitsu por la cantidad de físicos que podamos hacer en la semana”; explicó.

No todo es combate, también hay que estar en los detalles y cada una de las técnicas. “Particularmente entreno físico específico de Jiu Jitsu para competir 3 o 4 veces a la semana, más las clases. Allí vemos contenido específico técnico y después sparring de lucha".

La cita en el Parque Iribapuela de Sao Paulo es un premio para Fernando y quienes lo acompañan. Es el escalón más grande de algo que viene construyendo grano a grano. “Vamos contentos con el proceso, desde hace rato estamos trabajando en esto y nos fuimos poniendo objetivos a corto, mediano y largo plazo. Este es nuestro objetivo a largo plazo. Ya pudimos cumplir con los anteriores y queremos seguir en lo más alto del Jiu-Jitsu de Argentina”, afirmó.

El neuquino de 37 años además lidera el ranking nacional y tiene argumentos para ser una de las figuras que busca llevar la bandera a lo más alto. “Hoy estoy primero en el ranking argentino 24-25 y el año pasado, cuando cerró el ranking 23-24, me consagré campeón argentino. Vamos por el bicampeonato de cara a poder llegar al mundial también, así que súper contentos con el trabajo que venimos desarrollando en la academia”, mencionó.

Fernando pasa sus días en el Clandestino de calle Julio Argentino Roca al 1151. “Estamos en el clandestino Jiu-Jitsu, acá en Neuquén. Ya tenemos cinco años funcionando como academia. Tenemos alumnos avanzados compitiendo, alumnos iniciales, también hay infantiles, es un grupito casi de 30 nenes entrenando los días martes y jueves”, comentó.

A punto de viajar a un mundial, se toma el tiempo de invitar a que se sumen a practicar el deporte. “Es una recomendación que hacemos siempre, que lleven a sus hijos a hacer Jiu-Jitsu. Es un deporte que está lleno de valores. A simple vista parece una situación solo de lucha, pero en realidad se forjan un montón de cosas más y es el mensaje que nosotros intentamos siempre compartir”, explicó.

“Esto parece una luchita nada más, pero en realidad hay un montón de valores atrás. Es necesario meterse e inundarse de la situación como para poder comprender que va más allá de movimientos corporales o un estado de lucha permanente, es una filosofía que uno aprende ahí”, sumó.

Fernando estuvo mucho tiempo ligado al deporte, en otras disciplinas, pero gracias a un amigo apareció este arte marcial. “El Jiu Jitsu me llegó a mí hace muchísimos años, lo conocí alguna vez por un amigo, vimos unos videos en aquella época cuando recién surgía y estaba como haciéndose famoso, pero la verdad que conecté con él en pandemia”. contó.

Las expectativas para el Mundial

Fernando competirá en la categoría hasta 88 kilos, en cinturón violeta, y en la previa a al viaje el objetivo es muy claro: “Estoy de full foco y la idea es ir a ganar el mundial. Sabemos que contamos con un jiu-jitsu de alto nivel en Neuquén. Somos varios deportistas que nos mantenemos luchando en Argentina a nivel altísimo”, afirmó.

Las artes marciales en el último tiempo han crecido de manera exponencial y ha habido buenos desempeños de neuquinos en el exterior, por lo que Fernando apunta a lo mismo. “La idea es poder ir con nuestro jiu-jitsu acá de Neuquén y mostrar que lo que estamos haciendo es realmente efectivo. El objetivo es estar ahí, en el podio, entre los primeros tres”, aseguró.

El formato del mundial es largo y con eliminación directa, motivo por el cual debe estar más que enfocado para lograr avanzar. “Nos vamos a tener que batir a duelo entre todos los que lleguemos ahí hasta que queden dos. Mi objetivo es estar ahí en esa final, así que estoy haciendo todo lo posible para poder llegar”, enfatizó.

La previa del viaje

Las ansiedades por el viaje y estar en un mundial son altas y, sumado al entrenamiento, el cuerpo necesita bajar cambios para no fatigarse a la hora del inicio de la cita. “Se llega con un volumen inmenso de trabajo, el cuerpo cansado y con mucha ansiedad por estar”, mencionó.

Los cuidados son más precisos ahora y no hay que sobrepasarse con nada. “Estamos bajando un poco el volumen de entrenamiento y manteniendo la intensidad, que es lo que más o menos venimos desarrollando previo a las competencias, y cuidando el cuerpo por sobre todo”, amplió.

1000163193

Por otro lado, Fernando disfruta de su entorno que lo mima antes del viaje. “También viviendo el momento, cuidándome, aprovechando a disfrutar con mis seres queridos antes de viajar, esa situación de poder conectar con la energía de la familia, la verdad que es un premio inmenso. Todo el mundo pasa a dejar un cariño sabiendo que nos estamos yendo al mundial, así que re lindo, re linda experiencia”, aseguró.

Toda esta travesía, tiene detrás a un atleta amateur, que tiene que solventarse todos los gastos por su cuenta, por eso es que a semanas del mundial sigue vendiendo un bono contribución. “También tengo un bono que armé, porque esto es todo amateur. El bono viene circulando hace dos meses ya, como para poder recaudar fondos. Lo generé mediante empresas amigas, emprendimientos amigos”, comentó. “Tenemos 24 premios, imperdibles y sigo vendiendo para poder solventar algunos gastos, sobre todo aéreos de esta área que estuvieron bastante caros”, detalló.

1000163707

Una vez instalado en Brasil, el neuquino hará el sorteo para compartir a la distancia la experiencia mundialista con aquellos que colaboraron para que pueda hacerse realizad su llegada. “La idea es hacer un “live” desde Brasil, en el campeonato para poder acercarles el evento a quienes pudieron colabora, va a estar buena la dinámica. Como todos los años salgo a competir un torneo sobre finales de año, siempre hago un bono”, concluyó.