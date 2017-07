Filmaron cómo se ahogaba y se reían en vez de ayudar

En el video de dos minutos de duración divulgado por los medios se escucha claramente a los adolescentes, de entre 14 y 16 años, riéndose del hombre que pide ayuda y lucha por mantenerse a flote en una laguna de Cocoa (costa este de Florida). “El video es muy duro de ver y escuchar. Es un asunto moral. Resulta difícil de creer que haya alguien que vea a una persona ahogándose y no haga nada para ayudarla o al menos intente comunicarlo a las autoridades”, dijo el jefe policial de Cocoa, Mike Cantoloupe. El Departamento de Policía subió a su cuenta de Facebook un video en el que Cantoloupe relata a los medios lo “perturbador” del caso, pero debido a que no hay legislación al respecto, no se presentarán cargos criminales contra los chicos. “No hay ley o norma que obligue, en casos como estos, a reportarlos”, dijo con tono de frustración el policía.

El fallecido es Jamel Dunn, de 31 años, cuyo cuerpo recién pudo ser recuperado tres días después de producida su muerte. Y pocas horas después del descubrimiento del cadáver las autoridades tuvieron conocimiento del video subido a las redes sociales que muestra a Dunn en el agua pidiendo ayuda, mientras los jóvenes se burlan de él gritándole “para qué te metiste” mientras se reían a pesar de que se oía al hombre gritar y pedir auxilio. En un momento, cuando Dunn desaparece bajo el agua, los adolescentes dicen “se murió”. Y ni siquiera en ese momento logran conmoverse, sino que continúan con sus risotadas. Lo más triste fue que, al ser interrogados por la policía, los chicos no mostraron remordimiento y sí indiferencia sobre lo ocurrido.

5 Los adolescentes que no hicieron nada por ayudar

Estos chicos de entre 14 y 16 años asistieron como si fuese una comedia a lo que fue una tragedia, cuando una persona se ahogó frente a sus ojos sin que ellos se perturbaran.

Un caso de moral pero no judicial

No hay castigo

Este caso no se puede encuadrar en “negligencia criminal”, dado que la ley no obliga a una persona a pedir ayuda si ve a otra ahogándose.

Sin arrepentimiento

Según reconoció el jefe de la policía local, Mike Cantoloupe, cuando los chicos fueron interrogados por el video que filmaron y la actitud que tuvieron, no sólo no mostraron remordimiento por lo que pasó, sino que fueron indiferentes.