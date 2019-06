La cuota social estará dada por la proyección del documental de Milagro Sala en la Unco y el film vasco Prohibido Recordar, la cárcel de Saturrarán en la Sala alicia Fernández Rego. En tanto en el MNBA continuará el ciclo de cine francés con El Jardinero.

Por otro lado, el Choque Urbano llega al Casino Magic con dos funciones (hoy a las 22 y mañana a las 21) de Fierro, un espectáculo que resignifica la obra maestra de José Hernández a partir de la conjugación de composiciones musicales (vinculadas a la música electrónica, el hip hop, el folklore, la cumbia y la música clásica) con coreografías, nutridas por diferentes lenguajes como la danza contemporánea, el house, el afro, el tango y el folklore.

En tanto, Darío Sztajnszrajber volverá a pisar las tablas del Teatro Español para desarrollar la alegoría de la caverna de Platón, junto a una banda de rock que potenciarán las emociones y las reflexión con clásicos del rock nacional.

La Charo cantará en homenaje a Mercedes Sosa en la Legislatura, donde se inaugurará la muestra “Baquiana del mundo”. El evento se realizará hoy a las 19:30 y contará con la presencia de Araceli Matus, nieta de la popular artista.

A su vez, el domingo Bay Swing, Elefanticomio y Gypsology tocarán en el Teatro Español para dar comienzo a la Tercera Fiesta Provincial del Jazz, que se extenderá hasta el próximo viernes.

el detalle completo de las ofertas culturales

CINE

Toy Story

Sinopsis: Regresan Woody, Buzz y todos los amigos...junto a un nuevo integrante: Forky, creado en el primer día de jardin de la pequeña Bonnie. Esta manualidad convertida en juguete, se declara a sí mismo como “basura”. Pero Woody intentará mostrarle por qué debería aceptar llamarse juguete. Dirección: Josh Cooley. (Village y Cinemark).

Hotel Mumbai

Sinopsis: Basada en hechos reales, la película sigue el ataque terrorista que sufrió la ciudad de Mumbai en 2008. En él, un grupo de terroristas pakistanies terminó refugiandose en el Hotel Mumbai, donde asesinaron y retuvieron a cientos de personas durante 68 horas. La película sigue el valiente accionar de huéspedes como David y Vasili (interpretados por Armie Hammer y Jason Isaacs) y empleados como Arjun (interpretado por Dev Patel) quiénes evitaron una tragedia aún mayor. Dirección Anthomy Maras. (Cinemark)





El Diablo Blanco

Violeta Urtizberea, Julián Tello y Ezequiel Díaz protagonizan el film de terror dirigido por Ignacio Rogers que tiene como escenario los bosques de Tucumán. Sinopsis: Un grupo de amigos, en sus 30 años, se van de viaje por el país. En una de las cabañas en las que se alojan durante el viaje, uno de ellos tiene un encuentro extraño con una persona misteriosa. Al día siguiente, la hija del administrador del complejo aparece asesinada. Atrapados en un pueblo que parece hostil, deberán sobrevivir a la influencia de una antigua y maligna leyenda local. (Village)

El regreso del Lobo

La producción local dirigida por Mario Tondato ganó fue distinguida en el Festival de Cine 12 Months International de Rumania en el rubro Mejor Película y Mejor Guión.

Sinopsis: Un anciano intenta recuperar su memoria. Una mujer desea encontrar a su hija. Un mundo siniestro les espera. Esta noche 21.30 en el Cine Español.

Nexo Delictivo

Sinopsis: Seis personas se verán envueltas en situaciones criminales que las llevarán a conectarse a causa de un maletín con dinero. Donde el amor, la venganza y la acción entrelazan la trama de esta historia. Dirección: Facundo Lezcano. Hoy a las 20:30 en el MNBA. Entrada libre y gratuita.

El jardinero

Película francesa dirigida por Jean Becker. Sinopsis: Después de haberse dado a conocer en París, un pintor regresa a su pueblo natal en pleno campo. La casa en la que pasó su infancia cuenta con un espléndido jardín, pero él ni sabe ni le apetece cuidarlo. Por eso pone un anuncio en el periódico local solicitando los servicios de un jardinero. El primer y último candidato es un compañero al que no veía desde los tiempos de la escuela. En su contacto diario con él, el pintor descubre a un hombre que le intriga y le asombra por su franqueza y por su particular visión del mundo. Mañana a las 19 en el MNBA. Entrada libre y gratuita.

Prohibido Recordar, la cárcel de Saturrarán

En el marco del ciclo "Cine con las colectividades" se proyectará el documental vasco, dirigido por Josu Martínez y Txaber Larreategi, que aborda las historias de mujeres encarceladas durante el régimen franquista. Domingo a las 19:30 en la Sala Alicia Fernández Rego.

Milagro Sala, la película

Hoy a las 19, en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue. La proyección contará con la presencia del director del film, Martín Adorno, y el fotógrafo Sebastián Miquel, colaborador de la Tupac. Entrada libre y gratuita.





MÚSICA

Choque Urbano vuelve con "Fierro"

Inspirada en fragmentos de la obra poética de José Hernández, la agrupación que fusiona la electrónica, el hip hop, el folklore, la cumbia y la música clásica, se presentará en el Casino Magic esta noche a las 22 y mañana a las 21. "Todo transcurre en el preciso instante en que un hombre sale de su casa a tirar su basura al fondo del callejón. En un abrir y cerrar de ojos, se le aparecerá un grupo de personas singulares, que a través de sus acciones, reciclarán y le darán sentido a todos los desechos mal tirados que allí se encuentran", reza un adelanto del show. Entradas (700 y 800 pesos) en boletería, Viaticket, Tarjeta Actual.

La Charo y un tributo a la Negra Sosa

Charo Bogarín cantará el hall central de la Legislatura del Neuquén en el marco de la inauguración de la muestra de afiches y fotografías “Baquiana del mundo”, que también contará con la presencia de Araceli Matus, nieta de la artista y presidenta de la Fundación Mercedes Sosa. Hoy a las 19:30, en Leloir 810. La entrada es libre y gratuita





Tercera Fiesta Provincial del Jazz

Domingo: Bay Swing, Elefanticomio y Gypsology se presentará a partir de las 20 en el Cine Teatro Español.

Lunes: Contratempo dará un concierto en la Escuela Nº 77, ubicada en San Martín 5200 de Neuquén capital. La cita es a las 19.

Martes: Kaos Vonnegut y Zezé Noula dirán presente en la Casa de la Cultura de Centenario (Alicia Moreau de Justo y César Milstein), desde las 20.

Miércoles: La Escuela de Música de Plottier abrirá sus puertas para recibir a Fractal, de Centenario. Ese mismo día, pero en la Sala Alicia Fernández Rego, actuarán Jazz Unión (de Cutral Co) y Constante de Planck.

Jueves: El grupo Spell on You brindará un show en la Sala Alicia Fernández Rego.

Contratempo Jazz

La banda se presentará en el marco del ciclo Capital Acústica el hoy a las 20 en el Auditorio Municipal de Música (Olascoaga 2020).





Los Musis de Profica presentan "Poder Musi"

La banda de canciones infantiles con impronta rockera llega a Teneas para presentar Poder Musi, su nuevo material discográfico que cuenta con las participaciones de Alejandro Toro, Wilson Masa, Mariana Baggio y Luis Pescetti. Domingo a las 17 en Leguizamón 1701.

Delta Calibre

El grupo de rock presentará Los Hermanos, un álbum con la impronta del género cinematográfico spaghetti western. Hoy a las 20 en el Centro Cultural Alberdi (avenida Argentina y Alberdi). La entrada es libre y gratuita.

Vidafuego y Los Craken

En el marco del ciclo El ciclón de la costa Vidafuego y Craken se presentarán hoy a partir de las 18 en la globa climatizada del Paseo de la Costa.

Tango

Laura Sidera y Mauricio Monzón darán una clase de tango hoy a las 21:30 en el café del Museo Nacional de Bellas Artes. A las 22:30 arrancará la clásica milonga. Entrada es libre y gratuita.

Spell on you

El conjunto de funk y jazz formado por Marita Hernando, José Luis Giménez, Luis Perego, Diego Giménez y Emiliano Bolcic se presentará en esta noche a las 22 en el bar de Alberdi y Santa Fe.

TEATRO

Salir de la caverna

Darío Sztajnszrajber y Lucrecia Pinto regresan a la ciudad con una doble función de Salir de la caverna, un espectáculo que entrelaza la filosofía con la música. Mañana a las 20 y 23 en el Cine Teatro Español.

Estación Cortázar

La Escuela Patagónica de Narración Oral presenta la una propuesta que conjuga música con textos del escritor Julio Cortázar. Sonia Heredia (La Flaka) y el H (Hugo Herrera Domínguez) junto a Rous Nolly en saxos encabezan el espectáculo que tendrá lugar esta noche a las 21.30 en El Arrimadero (Misiones 234).

Basta de amores de mierda

Gonzalo 'El Pela' Romero llega al Centro Cultural Desafíos con un unipersonal que cuestiona el uso de la tecnología y los vínculos sociales, al tiempo que plantea la necesidad de defensa del beso en la frente por sobre el ‘like’. Domingo a las 20 en Brentana 46.





Una flor. una mujer, una voz

La pieza teatral, seleccionada para representar a la provincia en la Fiesta Nacional del Teatro que este año se llevará a cabo en Paraná, aborda las memorias de Elena, una mujer chilena exiliada en el Alto Valle de Neuquén y Rio Negro. Judith dl Pino y Lara Muñoz se ponen al frente de la obra que narra una historia sencilla y a la vez universal como las canciones de Violeta Parra. Mañana a las 22 en el Espacio Media de Luna (Sarmiento 274).

Las Gonzalez

La puesta escrita por Hugo Saccoccia y dirigida por Norman Portanko y Mauricio Villar escenifica los conflictos de cuatro hermanas que viven en una pequeña ciudad. Actúan Chiquita Fassola, Adela Barcia, Nanci Farías y Mirta Forestello. Sábado a las 21 en El Arrimadero (Misiones 234).

Astilla de medio palo, el argumento

Verónica Martínez Durán se pone al frente de una pieza teatral autobiográfica que busca reconstruir un mapa fragmentado de “todas” esas mujeres que de algún modo la habitan. Hoy a las 21.30 en Espacio Media de luna (Sarmiento 274). Función a la gorra.

Estepa

La propuesta de Veri Tocar y Juampi Ríos escenifica la tragedia de una familia campesina en la que afloran historias ocultas. Domingo a las 20:30 en Espacio Media de luna (Sarmiento 274).

Terapia

La comedia de Martín Giner, escenifica un encuentro entre psicólogo y paciente para plantear la pregunta ¿Quién es el Loco?, en una sociedad en la que los mandatos sociales obligan a pensar, decir y actuar acatando modelos pre-establecidos. Actúan Mauricio Villar y Alejandro Avaca. Esta noche a las 22 en el Ámbito Histrión (Chubut 240).

Freak Show

Pablo Donato, Pepa Nieva y Gustavo Azar se suben a las tablas del Ámbito Histrión con un espectáculo creado por el dramaturgo tucumano Martín Giner. Un sádico presentador de circo ha encontrado al último descendiente de una familia en la que los hombres sufren una terrible maldición: obtener súper poderes al conocer el amor y morir a causa de ello. Una propuesta que juega con el humor y el absurdo ofrece una aguda reflexión sobre la vida, el amor y la diversión. Sábado a las 21 en la sala ubicada en Chubut 240.

Taxi Boys

Una cumpleañera de 51 años decide decide regalarse a sí misma un momento de pasión en compañía de un taxi boy. Luego se arrepiente pero ya es muy tarde. Ángela Gandini, Agustín García y Miguel Dagnino creada por Alejandro Ocon, bajo la dirección de Leandro Stepanchuc. Domingo, a las 21 en el El Arrimadero (Misiones 234).

Criaturas Café Concert

Monólogos de humor. Sábado 22.30 en el teatro Ámbito Histrión (Chubut 240).

Cuentos para los chicos

El grupo de grupo de narradoras Las Cuchicheras presentan Fideo Fino, un espectáculo de cuentos dirigido por Ricardo Bruce para público infantil a partir de los 4 años. Domingo a las 17 en el teatro Ámbito Histrión, Chubut 240.

Danza

Muestra del Instituto Gas Mehdi incluirá el género clásico, español, flamenco, contemporánea, árabe, salsa y bachata. Domingo a las 20 en el Ámbito Histrión (Chubut 240)

CICLOS, EVENTOS Y MUESTRAS

Marcia Schvartz, Anaut y Coppo en el MNBA

La muestra Del tren fantasma al infierno de Marcia Schvartz, inaugurada el viernes 10 de mayo, se podrá ver hasta el 15 de julio en la sala temporaria del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA). Visitas guiadas a las 19.

En el hall del Museo Nacional, continúan la exposición fotográfica “Simulacro de una nostalgia no conocida” de la artista neuquina Julieta Anaut.

A su vez, Marcela Coppo, exhibe cuatro videos de arte en sala alternativa.



Daniel “Pipi” Piazzolla

En el marco de la tercera Fiesta Provincial de Jazz, el baterista integrante de Escalandrum brindará una charla sobre su experiencia, método de estudio y visión del jazz actual en Argentina. Mañana a las 16:30 en Alicia Fernández Rego (Vuelta de Obligado 50). La entrada es libre y gratuita.

Año Nuevo Mapuche: charla y muestra

Pilquiñan Hugo, Rosario Flores y Eduardo Montiel se presentarán mañana a las 16 en el Centro Cultural Alberdi para exponer sus obras. La entrada es libre y gratuita.