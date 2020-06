Fin de ciclo con recuerdo al neuquino Antoñana

Embed

Horas después, en una nota publicada en el portal de TN, Metzger volvió a referirse a su ex compañero. “Edgardo fue un padre profesional para mí. Muchos hechos importantes en nuestro país y en el mundo pasaron sábado y domingo y ese aprendizaje en el momento de tensión de informar bien al aire, eso me lo dio Edgar. Siempre es importante el trabajo en equipo y poder apoyarse en un compañero y eso me pasó con él”, dijo.

“Tengo el mejor recuerdo, sigo en contacto con su esposa. Su muerte fue inesperada porque no estaba enfermo ni nada, fue sorpresivo. La gente hasta el día de hoy lo extraña un montón. Era muy divertido más allá de que también me hacía enojar”, añadió entre risas.

Nuevo proyecto

Tras ganarse el cariño de la audiencia, Dominique apostó al cambio aceptando un desafío en la misma señal de noticias. Hoy debutará con Nuestra tarde, un programa de actualidad que irá de 14 a 17. El ciclo contará con la participación de Silvia Martínez, Nacho Otero, Alejandra Peñalva, Federico Wiemeyer, Fernando Confessore, Carla Rodríguez, el humorista Ariel Tarico y Marina Abiuso, en los móviles.

