"Acá no queda duda, ni razonable ni no razonable de que Escobar el 13 de septiembre de 2019 llamó por teléfono a Cielo, la pasó a buscar por su casa, fueron juntos a su domicilio. Una vez allí en su domicilio. Escobar, quien venía obsesionado con ella, la violó y la asesinó para que no se descubra la violación. Y después la descuartizó para que no se descubra ni su violación ni su homicidio", sostuvo el fiscal jefe Agustín García, durante su alegato de clausura en el juicio contra Alfredo Escobar por el femicidio de Laura Cielo López.