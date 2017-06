Fiscal: "Muñoz conducía en estado de ebriedad"

La acusación fue realizada ayer por el fiscal de Delitos Patrimoniales, Marcelo Silva, que dejó claro que la causa se inició de oficio a partir de la investigación publicada por LM Neuquén el 20 de diciembre de 2016, donde se daban a conocer los detalles del siniestro.

Muñoz volcó con su hijo en un VW Bora en la rotonda de ingreso a Parque Industrial, en la autovía norte. De inmediato llamó al coordinador de Tránsito Enzo Millahual, quien puso la grúa a su disposición. “Se acusa al señor Muñoz de haber utilizado servicios pagados económicamente por la Policía de Neuquén en provecho propio”, relató el fiscal Silva.

La maniobra realizada fue coordinada también con el ex jefe policial Raúl Laserna, que permitió que su subalterno brindara todo lo necesario al juez Muñoz. “En el lugar, varios uniformados se percataron del estado de ebriedad de Muñoz”, explicó Silva, quien aclaró que el juez “llamó telefónicamente a la aseguradora (Zurich) y ocultó a la empresa el estado de ebriedad en el que se encontraba, lo que fue detectado por un profesional de medicina”.

Tres horas después del accidente, Muñoz continuaba con aliento etílico. Este ocultamiento y el cambio del lugar del accidente, permitió que Muñoz cobrara la póliza de seguro. “Ha obrado con el propósito de obtener un beneficio indebido, engañando a la aseguradora induciéndola al error con el fin de que ésta efectúe el desprendimiento económico ocasionándole un perjuicio patrimonial”, detalló el fiscal.

Millahual, siendo la máxima autoridad de División de Tránsito, no insertó en el libro diario las verdaderas circunstancias del hecho.

No sólo lo ayudaron a tapar el lugar del accidente y su estado de ebriedad, sino que también el propio Laserna le facilitó un vehículo oficial de la fuerza para el uso privado del juez. “Se le atribuye (a Muñoz) haber utilizado durante unos tres meses para su provecho personal, un móvil policial no identificable, marca Chevrolet Aveo con dominio LPD-993, JP-190”, concluyó el fiscal, mientras que el juez Mariano Etcheto dio por formulados los cargos .

Excusa

El juez no fue y presentó certificado médico por cuestiones psicológicas

Todos estaban listos ayer a las 9 para la audiencia, menos Marcelo Muñoz, que pegó el faltazo.

En videoconferencia, el juez Mariano Etcheto inició la audiencia de formulación de cargos.

“Mi asistido tiene un certificado médico por razones psicológicas que le imposibilitan concurrir a esta audiencia y además tenía una citación ante la junta médica para la misma hora”, explicó Juan Coto, el abogado defensor de Muñoz, aunque aclaró que tenía instrucciones del ex juez de que la audiencia se lleve a cabo sin su presencia.

“Es la primera vez que se me ha presentado una formulación de cargos sin el acusado”, manifestó el juez Etcheto, pero como el fiscal Marcelo Silva no se opuso, la audiencia continuó sin la presencia del ex juez Muñoz y ante la atenta mirada del ex jefe de Policía Raúl Laserna, que solicitó que no ingresara la prensa, y el ex coordinador de Tránsito Enzo Millahual, ambos acusados por peculado.