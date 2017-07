“No hemos despedido a ningún empleado, todos los contratos tienen un principio y un fin y en este caso se decidió no renovar estos treinta”, sostuvo Fonfach.

La funcionaria, además, sugirió que las personas desafectadas "no trabajaban": "Aquí no hay sorpresas. Y nunca debiera haber sorpresa cuando se trata de asumir la responsabilidad por lo que hago y lo que no hago. Es claro que queremos contar con personas que trabajen, y el que no trabaja se va”.

Sumado a eso, desmintió que los trabajadores hayan sido contratados para trabajar en el carro solidario y dijo que “es un fundamento absurdo que busca encontrar una razón de ser a algo que no lo tiene, pero con mentiras”.

