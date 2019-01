Fotógrafo denunció que fue golpeado y maltratado por policías

Un supervisor lo frenó y le solicitó que borrara las fotografías. “Llamaron a la policía y me llevaron a la Comisaría 10 de Añelo. Durante ese trayecto, la oficial revisó mi celular sin mi autorización”, señaló.

Una vez en la comisaría y, pese a haberse identificado como prensa, Borghardt contó que no le dejaron usar su teléfono. “Me llevaron a un calabozo, empujándome e insultándome. Allí, me pegaron, patearon y un oficial me maltrataba con una escoba desde lejos y decía que odia a los alemanes”, relató.

Recién después de las 22 recuperó la libertad, pero no le devolvieron sus equipos fotográficos. “Notifiqué tanto la embajada alemana como organizaciones internacionales sobre lo sucedido”, sostuvo. El Sindicato de Prensa de Neuquén repudió el accionar policial y acompañará a Borghardt a la fiscalía para radicar la denuncia penal contra los efectivos.

