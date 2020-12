Freddie Mercury y su gran amistad con John Deacon

View this post on Instagram

La influencia de Freddie Mercury en John Deacon fue tan grande, que luego de su fallecimiento, el bajista se retiró de la música. Antes de ello, tocó con Queen en tres oportunidades para homenajear a Mercury.

En el año 1996, John Deacon confesó en una entrevista que Freddie Mercury era irreemplazable para él: "Hasta donde nos concierne, esto es todo. No hay punto en seguir adelante. Es imposible reemplazar a Freddie".

Cantá con Freddie Mercury en TikTok

Pese al fallecimiento del aplaudido Freddie Mercury, ocurrido el 24 de noviembre de 1991, y a que la banda se separó, Queen nunca desapareció. Fue totalmente emotivo ese encuentro de los fanáticos de Freddie Mercury y de Queen en si con las canciones más icónicas de esta banda. "Love of my life" y "Somebody to love", por nombrar algunas, forman parte de la historia de muchos seguidores del rock.

La vigencia de Queen es tal en estos días que la banda tiene presencia en redes sociales, aún sin Freddie Mercury en vida. Recientemente se han unido a TikTok, plataforma que ganó enorme popularidad durante la cuarentena y la pandemia del coronavirus.

En menos de 10 días, la cuenta de Queen en TikTok tenía más de 225 mil seguidores y con solo tres videos publicados al cierre de esta publicación, el perfil de la banda de Freddy Mercury acumulaba más de 353 mil "me gusta".

Queen fue por más y creó un filtro en TikTok que le permite a los usuarios de esta red social cantar con el mismo Freddie Mercury en una de las presentaciones más icónicas de la banda.

De hecho, el primer video de Queen en TikTok corresponde al lanzamiento de ese filtro y ya tiene más de 2,7 millones de reproducciones: