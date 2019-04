Frente a Palestino, River conoció su lindo destino

Javier Pinola (31’ PT) y el propio Fernández (17’ ST) marcaron los goles del partido jugado en el Estadio Monumental de Santiago, que fue arbitrado por el colombiano Andrés Rojas, que expulsó en el local al argentino Julián Fernández (27’ ST) y en River al colombiano Rafael Santos Borré (43’ ST).

En tanto el defensor Gonzalo Montiel recibió la tercera tarjeta amarilla en el certamen y no podrá jugar en la última fecha ante Inter, de Porto Alegre, en el Monumental.

En un primer tiempo parejo, Palestino comenzó con cierto dominio que River emparejó rápidamente. Hasta que a los 31’ Pinola apareció libre por el fondo tras un centro desde la izquierda de Ignacio Fernández y de palomita superó a Ignacio González, de floja respuesta.

Pinola y Nacho, los goles. Para lamentar: la lesión de Suárez y la expulsión de Borré. Inter ganó el Grupo.

Palestino intentó una reacción, aunque fue River el más peligroso, con un centro desde la izquierda de Fabrizio Angileri que no pudo conectar Borré debajo del arco. Sobre el cierre del primer tiempo Armani tocó la pelota afuera del área y el tiro libre de Luis Jiménez pasó cerca del horizontal, y en la respuesta Lucas Martínez Quarta cabeceó apenas afuera.

En la segunda mitad Palestino salió con todo y lo tuvo con Jiménez, con un remate de media distancia y frente al arco que salió cerca del palo derecho de Armani. No obstante, River tuvo la pelota y amplió el marcador cuando el arquero Ignacio González no pudo retener la pelota ante un pase de Nico de la Cruz a Ignacio Fernández y Nacho definió sin oposición. Palestino intentó pero River tuvo espacios y contó con algunas aproximaciones, como un par que Pratto desperdició increíblemente. Triunfazo de River, a lo campeón si bien el grupo lo ganó Inter con su triunfo en Perú ante Alianza Lima 1 a 0.

"Se nota el respeto que nos tienen los rivales. Fue un partido durísimo pero por suerte pudimos abrirlo y luego, cuando la pasábamos mal, liquidarlo”.Nacho Fernández. La figura del Millonario

Central, triste empate

Ya eliminado, Rosario Central igualó 1-1 con la U. Católica por el Grupo H. Fuenzalida hizo el gol local, Fuentes marcó el visitante .

El momento en que Matías Suárez se retiró lesionado en el hombro.

Preocupación por la lesión de Matías Suárez

La felicidad de todo River por la victoria y la clasificación contrasta con la preocupación que genera la lesión del delantero estrella. Matías Suárez, el jugador del momento en el Millo, se retiró lesionado a los 21 minutos del primer por un dolor en el hombro que le imposibilitó continuar en cancha y fue sustituido por el colombiano Rafael Santos Borré, que encima se retiró expulsado al final.

En principio se trataría de “una lesión acromioclavicular y le harán estudios para determinar la gravedad. Lo más leve sería un esguince en la zona. Lo más complicado, si se le desprendieron los ligamentos. Hay que esperar los estudios médicos”, indicó un allegado al plantel.

La lesión inquietó a todos en el mundo River, que este año viene sufriendo demasiado con los averiados. De hecho, hay un antecedente en el conjunto de Núñez de un jugador al que le cuesta demasiado recuperarse de una dolencia en la misma zona: Milton Casco. Y la ausencia más notoria por lesión es la del colombiano Juanfer Quintero, quien quedó al margen del resto de la temporada por rotura de ligamentos cruzados.

Superpolémica por el estadio

El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, tiró una bomba que hizo mucho ruido mediático y generó diversas y rápidas reacciones. “Le dije a Macri: ‘¿Qué pasa si hacemos el estadio de River y Boca acá?’ No me dijo que no. No sé si los dirigentes de Boca van a aceptar”.

Del lado de la Ribera enseguida le bajaron el pulgar y luego el titular del Millo le bajó el perfil a la cuestión y aclaró que en verdad “fue el presidente Macri” el que realizó la particular propuesta.

Sin inconvenientes

El partido de ayer se disputó sin inconvenientes a pesar de las amenzas previas de la barra brava de Colo Colo, que pretendía una reubicación del público para que la gente de River no ocupe la tribuna en la que habitulamente se ubica “La Garra Blanca”.