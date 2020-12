Friends: Las adorables fotos de la novia de Matthew Perry

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Matthew Perry (@mattyperry4)

Un 2021 muy movido

Para el elenco de Friends el 2021 será muy movido pues en el primer trimestre del próximo año se comienza a grabar el reencuentro, que será transmitido a través de HBO Max y grabado en los estudios de la Warner Brothers con público en vivo. La necesidad de trabajar con el público sería lo que había retrasado el rodaje del episodio del reencuentro pues los productores no habían querido hacerlo sin personas en el set e incumplir las medidas de bioseguridad.

El episodio aún no ha sido escrito según revelaron los prodcutores de la serie pero se espera contar con la participación del elenco orginal de la serie: Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc, Matthew Perry y David Schwimmer.

Mientras tanto para Matthew Perry lo será por partida doble pues este mismo año contraerá nupcias con Molly Hurwitz, una editora, con la que lleva saliendo más de dos años.

La mercancía de Matthew Perry por la OMS

En la tienda podrás encontrar mucho contenido de Chandler Bing el personaje al que Perry representó durante 10 años en la sitcom de Warner. Puedes elegir entre gorras, hoodies, remeras y mugs con el mensaje Could this BE any of more a ...? cuyo mensaje varía según el producto que se oferte.

Si contás con 26,99$ más los gastos por el envío internacional podés tener una remera de Chandler, sí tenés un presupuesto más modesto y querés pagar 14,99$ más el costo por el envío internacional podés ordenar un mug. Las gorras clásicas tienen un precio estándar de 21,99 $ y los hoodies cuestan 44,99 $.