Friends: los 5 mejores episodios según Imdb

1) The One Where Everybody Finds Out: en este episodio se revela la relación de Mónica y Chandler cuando son descubiertos por Phoebe y Rachel, y estas dos tratan de sembrar un caos para que Joey también se entere. Sin embargo, el episodio termina cuando Ross, que pudo alquilar el apartamento del hombre feo y desnudo, los ve a Chandler y Mónica en pleno momento de pasión.

2) The last one: Parte 2: El último episodio de la temporada 10 de Friends, y última de Friends, en este capítulo Phoebe lleva a Ross al aeropuerto para intentar recuperar a Rachel que se iba a París. Monica y Chandler empacan las cosas de su apartamento antes de mudarse a su nueva casa, y Joey le compra a Chandler una nuevo pollo y un pato como regalo de despedida.

3) The one with de embryos: Phoebe se examina el útero para implantar los embriones para tener al bebé de Frank y Alice. Mientras que Joey, Chandler, Mónica y Rachel juegan en casa de Monica y las apuestas suben aún más al punto de incluso rifarse el apartamento. Las chicas pierden, con ello pierden el apartamento y queda en la incógnita el trabajo de Chandler. Rachel dice que es "transpondedor".

4) The one with the prom video: en este episodio se ve cómo Ross intenta ser caballero y se viste para acompañar a Rachel Green a la fiesta del instituto pues cree que su cita la dejó plantada. Sin embargo, Ross se compromete a llevar a Rachel al baile pero la cita de Rachel llega al último momento. Phoebe insiste en que Ross es la langosta de Rachel.

5) The one with the proposal: en el episodio, uno de los favoritos de los fans, es cuando Chandler se le declara a Monica. Pero trata de engañarla diciéndole que no le interesa el matrimonio, pero la situación se complica cuando reaparece Richard y quiere volver con Monica. Mientras tanto Rachel y Phoebe tratan de urdir un plan para