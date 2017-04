Fue condenado por el crimen de calle Antártida

Sonriente, a sus 29 jóvenes años. Así quedó retratado Mendoza en la remera que sus familiares y amigos llevaban adherida al cuerpo ayer, bajo un pedido de Justicia. Petardos y bombos marcaron desde muy temprano el pulso de la jornada.

Eran las 14:30 pasadas y los familiares ingresaron a la sala de audiencias apurados, con la tensión de conocer el veredicto de los jueces. Frente a ellos un tribunal, integrado por Alejandro Cabral, Mara Suste y Mauricio Zabala, avaló el pedido de la fiscalía y declaró culpable a Alarcón por unanimidad.

El llanto no se hizo esperar, al igual que los abrazos entre los allegados de la víctima. Alarcón, por otra parte, se desabrochó lentamente el cierre de la campera que le llegaba hasta el cuello y que parecía sofocarlo luego de escuchar la sentencia de culpabilidad.

“Hasta que no sepa la cantidad de años que le van a dar no puedo decir que estoy bien, porque a mí me lo arrancaron y la verdad que no hay Justicia”, afirmó Mariana con la angustia atravesada en la garganta.

“Me lo arrancaron”, continuó mechando entre frase y frase la hermana de Mendoza y admitió que por un momento tuvo miedo de que el resultado fuera otro. “La verdad que hoy es muy difícil ganar un juicio”, aseguró la joven y apuntó que seguirá luchando.

En lo que respecta a la decisión de los magistrados, estos argumentaron, entre otras cosas, que existió un móvil a partir de una pelea que dejó al homicida herido en el hospital y que hubo dos amenazas de muerte previas al hecho (de Alarcón hacia la víctima).

“Alarcón no hizo la denuncia de la golpiza que sufrió en la casa de un testigo (conocido de la víctima). Él decidió tomar venganza por ese día”, argumentó el fiscal Maximiliano Breide Obeid en su alegato de cierre.

“Estoy desgastada pero con fuerza porque tengo tres criaturas hermosas por las que tengo que seguir luchando”, concluyó la joven.

El crimen

Lo ejecutó de un tiro en la cabeza delante de todos

El hecho ocurrió el 2 de septiembre del año pasado, alrededor de las 14:30, cuando Mendoza llevaba a su sobrina de 10 años a un cumpleaños, por calle Antártida Argentina casi Colón. En ese momento, Alarcón lo interceptó a bordo de una moto blanca, discutió con él, sacó una pistola 9 milímetros y le disparó. Tras el crimen, el homicida estuvo prófugo durante cuatro días, hasta que decidió entregarse. El 7 de septiembre la Justicia lo acusó por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La fiscalía demostró que lo que motivó a Alarcón a ejecutar a Mendoza fue una pelea previa, por la que este terminó en el hospital y donde se le secuestró un arma de fuego.