“Fui a hacer una consulta para sacar un préstamo. Me hicieron llenar una planilla y cuando volví, a los días, me dijeron que estaba todo bien, pero no lo saqué porque la tasa de interés era altísima”, confió el hombre, quien desistió de su idea inicial.

Tras ello, el hombre siguió con su vida hasta que en noviembre comenzó a recibir llamadas del banco en las que le solicitaban “regularizar su situación”. Marcelo confió que, poco tiempo después de que hizo la consulta, le llegaron a su domicilio distintas tarjetas de esa entidad crediticia. Sin embargo, el hombre asegura que jamás las usó ni tampoco abrió una cuenta.

“Me llamaban para que me acercara al banco a pagar la deuda. Cuando pude ir, me dijeron que ya habían pasado mi legajo al área jurídica”, relató Marcelo. “Luego, me llamó un abogado para informarme que tenía una deuda de 6 mil pesos”, detalló el vecino, indignado por la situación.

Ante esta situación, y siendo que en la sucursal del banco no pudieron solucionarle el problema hasta que no abone la deuda, porque ahora el trámite estaba siendo tratado en Buenos Aires, decidió acudir a las oficinas de Defensa del Consumidor en Neuquén capital para asesorarse.

“Me pidieron copia de todos los papeles que tenía al respecto. Se los llevé y ahora van a evaluarlos para poder pedirle un informe al banco para que digan qué es lo que debo pagar”, expresó Marcelo, quien se encuentra a la espera de una respuesta.

Además, destacó que no pagará nada hasta no tener certeza de qué fue lo que pasó.

De comprobarse que el banco utilizó sus datos, Defensa del Consumidor deberá llamar a los representantes a una instancia de mediación para exigirles que cancelen la deuda. Si esa vía no prospera, el vecino podría denunciarlos por la vía penal por el delito de defraudación.

