"Fue estúpido y pecó de idiota"

“Todavía no hablé con Diego porque estoy muy enojada y no quiero gritar. No quiero hacer nada en casa porque están los chicos”. Yanina Latorre Sobre el duro momento familiar que atraviesa

YANINA

“Hace 23 años que estoy casada. Diego no es solo mi pareja, es todo. Todavía no hablé con él porque estoy muy enojada y no quiero gritar, pero me decepciona la estupidez y perderle a alguien la admiración. Nunca lo había descubierto en nada. Entiendo que te calientes con otro, a mí también me puede pasar, pero hubiera querido que fuera vivo… Él se tiene que cuidar”, lanzó la panelista en Los ángeles de la mañana. La blonda manifestó que en un primer momento, el ex futbolista negó los encuentros con la mediática y luego terminó confesando todo: “Diego es hombre, no le da. Creo que fue estúpido. Pecó de idiota, capaz que tiene tan poco amor propio que no sé”.

“Me decepciona la estupidez y perderle a alguien la admiración. Nunca lo había descubierto en nada, nunca me pasó algo así en la vida”. Yanina Latorre Sobre el duro momento familiar que atraviesa

YANINA

No lo echó

Sobre los rumores de separación, la también contadora manifestó que aún siguen viviendo en la misma casa: “No lo eché de mi casa, pero no dormimos juntos. No pensé todavía si me voy a separar”. Sin embargo, Yanina agregó que aún pueden sortear esta crisis: “No me molesta el mote de cornuda, no se murió nadie, todavía no hay una familia rota, no hay una enfermedad terminal. De esto vamos a salir”.

“No lo eché de mi casa, pero no dormimos juntos. No pensé todavía si me voy a separar. Se me cruzó irme a la mierda y no volver nunca mas”. Yanina Latorre Sobre el duro momento familiar que atraviesa

La panelista también hizo hincapié en la forma en la que este drama afectó a sus hijos, Lola (16) y Dieguito (13). “No fue un día fácil para mis hijos, creo que eso es lo que nunca le voy a perdonar a Diego, el dolor de mis hijos”.

La rubia también confesó que sus suegros no la quieren y siempre la trataron como la “puta” que buscaba ser mantenida: “A mí mis suegros no me quieren ni me quisieron nunca. El discurso siempre fue que ‘ahí está la puta que te va a hacer un hijo y te va a abandonar’, y acá estoy y ojalá que estén festejando”.

“No fue fácil para mis hijos, creo que eso es lo que nunca le voy a perdonar a Diego: el dolor de mis hijos. Hubiera querido que fuera vivo”. Yanina Latorre Sobre el duro momento familiar que atraviesa

La otra versión

Natacha hablará por $100 mil

La mediática y conductora radial aseguró que no dará declaraciones a menos que algún programa le pague para hacerlo y, según su hermano, Ulises, Natacha pide 100 mil pesos.

Por otro lado, haciéndose eco de las declaraciones de Yanina, La actriz compartió en su Instagram un adelanto de su ciclo en el cual hablarán de cómo tener una doble vida y no ser descubierto.

Además, también se despachó contra Amalia Granata, íntima amiga de la panelista, llamándola “mitómana, gato y cornuda”.

Natacha hablará por $100 mil Natacha hablará por $100 mil.

“Perdí un bebé sola, lo junté y lo tiré a la basura”

Buenos Aires

Al manifestar que ella y su esposo pueden superar esta difícil situación, Yanina terminó contando por primera vez uno de los más duros momentos de su vida: a los 26 años, y estando ya en pareja con Latorre, perdió un bebé de cuatro meses mientras el futbolista estaba concentrando para un Boca-River.

“Recuerdo una noche, cuando estaba embarazada de cuatro meses y él estaba concentrando para un Boca-River. Esa noche perdí mi bebé a las 2 de la mañana. Lo parí sola en la cama, lo junté y lo tiré en un tacho de basura y nunca le avisé hasta que terminó el Boca-River”, revivió la blonda. A modo de reflexión, agregó: “Yo parí a mis dos hijos sola para que él no dejara de concentrar. Me lo reprocho. Tendría que haberlo compartido”.

Yendo más a fondo, la panelista también relató que aún no habló con su madre sobre el escándalo de los últimos días, ya que siente mucha vergüenza, sobre todo porque a su progenitora le tocó vivir una situación similar. “Todavía no pude hablar con mi mamá. No me animo, me da vergüenza. A ella le pasó algo peor y siento que repito la historia... Esto les pasa a todas las mujeres”.

Dijo que perdió el bebé cuando Diego estaba por jugar un Boca-River. Dijo que perdió el bebé cuando Diego estaba por jugar un Boca-River.

Les contestó a los “chupamedias”

Buenos Aires

Este es el show, programa satélite de Showmatch, tocó el tema del momento y José María Listorti aprovechó para tirarle un palito a Yanina. “Espero que esto también le sirva”, declaró al aire, cosa que le molestó mucho a la blonda, por lo que ella lo tildó de “machista” vía Twitter. En ese momento, Paula Chaves salió a defender a su compañero.

“Ese es un programa que trabaja para chuparles las medias a Pedro Alfonso, a Pampita y al jurado, ataca a todo el mundo y este año me agarraron de punto y me viven atacando”, expresó.