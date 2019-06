“Él me empezó a escribir por Facebook y estuvo un año mandándome mensajes. Cuando decidió venirse a Argentina me metí en muchos préstamos para ayudarlo. Él me ilusionó mucho, hasta casamiento me prometió”, inició su relato.

Y continuó: “Cuando él llega al país, yo lo voy a buscar a la terminal. Enseguida tuve un mal presentimiento. La primera semana fue todo bien. La segunda lo ayudé a buscar trabajo, pero el empezó a faltarme el respeto. Yo intentaba que el consiguiera un trabajo para que me ayude a pagar los préstamos”.

Embed

“Este mes cobre 1700 pesos por los préstamos. Encima tuve que sacarlo con la policía después de haber estado cinco meses en mi casa. Aun así, me siguió molestando. Él va a seguir viviendo de mujer. Hasta su ex pareja en Colombia se comunicó conmigo para contarme cómo se maneja este tipo. Es un vividor”, resumió la mujer.

Angustiada por su situación, la mujer señaló que intentó suicidarse varias veces. “Quiero que lo devuelva a su país, porque preso no va ir, o por lo menos eso me dijo la secretaria del fiscal. Me ha sacado hasta las ganas de comer y de vivir, tuve muchos intentos de suicidio por todo lo que me hizo. Me hizo sentir tan basura, tan sucia”, cerró la mujer.

LEÉ MÁS

Le robaron el auto de un estacionamiento pago y para colmo la trataron de "borracha"

Esta noche habrá lluvias y mañana arranca un temporal de fuertes vientos