Le robaron el auto de un estacionamiento pago y para colmo la trataron de "borracha"

Como si fuera poco, Juana señaló que el personal del estacionamiento la trató “muy mal” porque creían que estaba “borracha”. “Primero no me querían dar explicación y hasta nos retaron porque nos decían que estábamos borrachas. Mi acompañante le dijo ‘ella puede estar borracha, pero las dos no, y sé que estacionamos el auto acá’”, detalló.

Juana reveló que había dejado el comprobante del estacionamiento arriba del auto, por lo que cree que la persona que lo robó usó ese papel para llevárselo sin problemas. “Lo he dejado más tiempo en ese lugar y nunca pasó nada, y ahora en un ratito me robaron el auto. El papelito que me dieron lo dejé en el auto para no perderlo y después pagar, pero el que se llevó el auto debe haberlo usado para salir”.

Por último, la mujer contó que ahora deberá iniciar una larga investigación para saber qué pasó, y por lo pronto quiere conseguir las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, como por ejemplo, las del hotel de Gendarmería, AFIP y el Museo Nacional de Bellas Artes, entre otros.

