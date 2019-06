Igualmente, durante este tiempo pudo seguir ingresando con su antiguo nombre, pero el lunes se encontró con la sorpresa de que no tenía acceso.

“Para ejercer la abogacía en la Provincia además de matriculamos tenemos que estar inscriptas en un sistema informático de notificación electrónica, mediante el que se nos notifica las resoluciones dictadas en los expedientes que intervenimos”, explicó Cristina, quien además relató: “Cuando asumí mi identidad de género rectifiqué mi DNI y partida de nacimiento, pero no lo pude hacer en este sistema”.

abogada trans.jpg

El 17 de mayo pasado la abogada inició una demanda patrocinando a una persona y el lunes recibió un email de la secretaria del Juzgado de Familia de Zapala, María Inés Zavala. “Ella me decía que me había desvinculado del sistema hasta que no rectificara mi nombre. Entonces no iba a poder consultar el expediente ni tampoco pedirle a ella ninguna resolución”, contó.

“Esa decisión viola el artículo 7 de la Ley de Identidad de Género que establece que la persona que rectifica su sexo mantiene todos sus derechos y obligaciones que tenía antes. Y que en todo caso prevalece el número de DNI”, explicó Hendrickse.

La abogada trans respondió rápidamente a la funcionaria judicial denunciando su accionar por “discriminatorio”.

Y esta denuncia llegó muy rápido al TSJ y el propio presidente Germán Busamia quien se comunicó con la abogada y este mismo martes a la mañana garantizó que sea rectificado su nombre en el sistema para poder acceder a los expedientes en que interviene.

“Me pidió disculpas en su nombre y por los demás integrantes del Tribunal. Tengo entendido que dispuso la apertura de un sumario a la persona que hizo este hecho discriminatorio”, comentó la abogada quien además concluyó: “Estoy más tranquila y respaldada por las autoridades del Poder Judicial”.

