Cuando era chica, se usaba un juego que se llamaba 'el médico', en el que nenes y nenas nos revisábamos. Teníamos estetoscopios y todo ese tipo de cosas. Yo fui a jugar con dos vecinitos, una vecinita y un vecinito. Y, hasta ese momento, yo sabía que éramos dos nenas y un nene. El nene era el otro, yo nunca me reconocí como varón. Jamás. Así que fuimos a hacer el juego y en el transcurso dije: '¡Ups! ¿Cómo? ¿Yo tengo lo mismo que el nene? ¡Si soy nena yo! ¿Cómo es esto?' Me quedó la duda. Y tuve la mala idea de ir a preguntarle a mi viejo, arrancó contando la participante que ganó 300 mil pesos en el juego de preguntas y respuestas.

"Era otra época, muy jodida, porque ni la ciencia sabía por qué me pasaba lo que me pasaba. ¿Entendés? Nadie me lo sabía explicar. La ciencia no me lo sabía explicar. Y mi viejo, que era un hombre de campo, menos todavía… Mi vieja nació en el año '35, así que te podés imaginar que había un oscurantismo total en este tema. Entonces le pregunté a mi viejo: 'Papi, ¿por qué tengo lo mismo que el nene si yo soy nena?'. Y como toda respuesta recibí un bife que me tiró dos metros más atrás. A partir de ahí, todas mis noches eran castigos. Siempre encontraban una excusa", dijo en relación a la reacción de sus padres.

"¿Cómo fue el primer día que te pudiste vestir de mujer?", preguntó entonces el conductor. "Lo hice después de que falleció mi vieja. El 26 de junio de 2009 falleció ella. Y ese día dije: 'Ya no lastimo más a nadie, no perjudico a nadie. Ahora voy a ser yo, la verdadera'. Tenía 45 años, hace 10 años de eso", explicó y agregó que dos vecinas lesbianas, que habían sido despedidas de su trabajo por mantener una relación sentimental, la ayudaron a comenzar su proceso de cambio.

No obstante, Constanza sigue siendo discriminada. "Hasta el día de hoy, vengo a la Zona Norte de la provincia de Buenos Aires o voy por la Capital y no tengo problema. Pero, en la zona donde yo vivo, es terrorífico. Me gritan de todo. Pasan en los autos y me hacen alusión a mujeres trans que han aparecido en televisión y han desaparecido en muy poco tiempo. Todo con tono ofensivo. O me pasa de estar así vestida y que venga uno y me diga: 'Flaco'", precisó.

La participante, que actualmente se encuentra estudiando el Profesorado de Historia, contó que está sin trabajo desde que empezó a vestirse con ropa de mujer. "No importa el currículum que yo tenga. Ven un 'traba', así que leen el currículum pero te miran de pies a cabeza y, cuando te diste vuelta, lo tiraron a la basura. En estos diez años, no te voy a mentir, fui a 3755 lugares a buscar trabajo. En uno me tomaron y me echaron en menos de una hora", aseguró.

"¿De que vivís?", le preguntó, entonces, Del Moro. "Lamentablemente, de un subsidio del Estado", replicó al tiempo que señaló que su plan es recibirse para poder conseguir trabajo y adoptar una nena.

En cuanto a su vida sentimental, Constanza dijo que no tiene pareja y que "hasta eso es complicado" porque es "trans lesbiana". "Me gustan las mujeres. Hasta los 38 años siempre tuve novias. El gran amor de mi vida fue una mujer", sostuvo.

Con la historia de Constanza, el ciclo que conduce Del Moro promedió 14 puntos de rating y picos de 16,4 -su marca más alta desde su estreno- y logró convertirse en el segundo envío más visto del día, detrás de Showmatch que midió 14,3.

