Fue a un casting para una porno y murió en la pileta

El hecho ocurrió el domingo pasado pero las circunstancias de su fallecimiento aún no son claras. Según contó el diario ABC de Sevilla, Patrick (no trascendió su apellido) filmó algunas escenas para una película para adultos en una vivienda de la calle Tartessos Mairena del Aljarafe, para luego pedirle a los organizadores si podía bañarse en la pileta de la casa mientras esperaba que unos amigos lo pasaran a buscar. Minutos después, otra de las personas que había participado de la película encontró el cuerpo del joven nigeriano flotando en el agua. Cuando lo sacaron, ya no respiraba.