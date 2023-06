Fue por una limpieza bucal y salió con una traqueotomía

"Entró al quirófano a las 9:20 de la mañana. El procedimiento dura entre media hora una hora y eran o menos eran las 3:30 de la tarde y no me la entregaban ", relató. "Me empiezo a poner en impaciente y voy a preguntar al quirófano y me dicen que la nena está en crítico, que el doctor Pellín la pasó a orden crítico", agregó.

"Resulta que el doctor Pellín se había ido hacía tres horas y media antes del establecimiento y cuando me entregan a mi hija me la entregan con una traqueotomía", manifestó indignado, haciendo hincapié en la falta de información y la actitud desaprensiva de los profesionales que no se acercaron a hablar con él para contarle qué había pasado.

"Ella ya no usaba más traqueotomía, lo que hicieron fue que se pasaron de anestesia y no no me quieren dar las explicaciones de los médicos que hicieron el procedimiento. Me quieren entregar la historia clínica, pero la historia clínica de antes. Yo necesito que me entreguen información del procedimiento actual y de las personas que participaron de la mala praxis", subrayó.

"Mi nena estaba jugando lo más bien. La doctora la evalúa para para ver si ella estaba bien, como para entrar a quirófano. Dice que sí, que está todo bien y dio el okey que hay para que entre quirófano. Bueno, resulta que le aplican como dos veces anestesia, aparentemente porque la odontóloga tuvo que ser un una extensión de la limpieza de dientes y después me la entregan así. Ella no usaba traqueotomía hace un tiempo, más o menos 6 meses. Había hecho un avance tremendo y bueno, ahora están en crítico de vuelta contra la traqueotomía, no podía respirar y ellos no me dan explicaciones", lamentó.

"Resulta al final que tenía un broncoespasmo y la nena eso no lo tenía porque entró muy bien al quirófano. Entró jugando, la trajimos con su cuidadora. Nos mienten, vinieron en dos o tres oportunidades con mentiras, cosas que yo me daba cuenta que nos estaban mintiendo. Y de esa manera me entregaron a la nena, desde las 9 de la mañana hasta las 3.30 de la tarde", concluyó.