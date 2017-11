Los profesores y autoridades, en sintonía con la ola internacional #MeToo (#YoTambién), por medio de la cual las mujeres de todos los ámbitos hacen público los abusos y acosos a las que fueron sometidas, quisieron recrear esa campaña con las ex estudiantes. Pretendían -ese era el plan original- que contaran sus experiencias en el ámbito profesional. Sin embargo, las historias que contaron no fueron sobre su presente y pasado laboral, sino sobre las pesadillas que vivieron en la tradicional institución del oeste de Londres.

El centro educativo reconoció en un principio que al menos dos mujeres respondieron a la convocatoria con furiosas cartas en las que recordaban los abusos sexuales a los que se las sometió durante sus años escolares. Pero las cartas de respuesta a la convocatoria continuaron llegando, y el St. Paul’s Girls School no informó cuántas fueron en total las denuncias. Como consecuencia del escándalo (y gracias, paradójicamente, al #MeToo, convocado para enseñar) una profesora del colegio renunció de manera inmediata, hecho que fue informado por la máxima autoridad de la institución, Sarah Fletcher, en un comunicado. “Hemos remitido al individuo a las autoridades estatutarias pertinentes para que se pueda evaluar su idoneidad para enseñar y trabajar con niños. Por esta razón, no sería apropiado nombrar al miembro del personal denunciado”, indicó la directora.

“Quiero asegurar que aquí tenemos una cultura, no sólo de los más altos estándares en todo lo que hacemos, sino también una cultura abierta donde las niñas, los padres, el personal y las Old Paulinas (como llaman a las ex alumnas) se sientan capaces de compartir cualquier preocupación cuando crean que esos altos estándares no estén a la altura”, continuó el comunicado enviado a The Guardian.

Una de las víctimas de los abusos describió cómo fue la pesadilla que debió atravesar en el tradicional colegio privado. Reveló que cuando tenía 15 años debió tener sexo con una mujer miembro del staff y que nunca la denunció. “La atmósfera en el colegio no era de empatía”, indicó bajo anonimato.

“Como estudiantes, muchas de nosotras fuimos hostigadas y agredidas y más en el St. Paul’s Girls School. Muchas de nosotras fuimos despedidas o denigradas por estas experiencias o por nuestras orientaciones sexuales y otras identidades que intentamos expresar”, manifestó Laura Tully, ex alumna y actual psicóloga radicada en Londres.

En San Fermín

Los juzgan por una violación en grupo

“Yo sí te creo”. Con este lema, miles de españoles apoyan en la calle y en redes sociales a la víctima de una presunta violación colectiva, ocurrida durante la fiesta de San Fermín, en Pamplona, en un caso que tiene a buena parte del país en vilo. Cinco jóvenes sevillanos, de entre 27 y 29 años, están detenidos y son juzgados desde mediados de noviembre acusados de violar en grupo a una chica de 18 años durante esa tradicional fiesta. Los hombres la llevaron hasta un sector en el que habría sido violada. Incluso grabaron parte de los hechos, acontecidos el 7 de julio de 2016.