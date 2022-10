Un total de 23 familias denunciaron una estafa en la venta de un loteo en el Foro de la Meseta por parte de la cooperativa 14 de octubre . Aunque pagaron mes a mes por el valor de su terreno, cuando fueron al acto de entrega de las parcelas se enteraron de que no estaban registradas en el plan de urbanización, por lo que no tenían un lote designado.

"Fuimos al acto de entrega de nuestro lote, que ya estaba asignado, y no estaban nuestras carpetas, nuestro nombre, no había ningún miembro de la cooperativa y nos tuvimos que ir", dijo Florencia, una de las damnificadas a LMNeuquén. "Nos reunimos con el Foro de la Meseta y entregamos nuestra documentación a la espera de una respuesta, pero nos dijeron que no va a ser la entrega de nuestro lote; nosotros pagamos un lote y queremos un lote", aseguró.