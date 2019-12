Fuerte pelea por el reparto de las viviendas sociales

Ayer a la mañana se presentó en Casa de Gobierno junto a un grupo de personas, con un petitorio de reclamos para familias de bajos ingresos. Allí anunciaron la conformación de una nueva asociación, llamada Frente Social por la Vivienda y el Trabajo, que saldrá a disputar la gestión de los planes habitacionales.

"Queremos terminar con la forma en la que algunos intermediarios se apropian de la vivienda pública, porque son obras que ejecuta el Estado, que somos todos, pero hay un clientelismo político que favorece a dos cooperativas", explicó.

Denunció que tanto Chureo como Salas "se llevan el 70 por ciento de las viviendas de Neuquén" y aplican "una militariza-ción política con las listas porque, si no participás de las marchas, no agarrás una bandera o no vas a los actos políticos a los que te dicen que tenés que ir, te mandan a la cola o nunca recibís una casa".

"El IPVU no puede perder la potestad de controlar quién recibe una vivienda y que haya acomodos políticos con gente sola que no tiene hijos mientras dejan afuera familias completas o que entre el hijo, amigo o hermano de tal", acusó.

Advirtió que si las autoridades provinciales no los escuchan, recurrirán al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) "para presentar toda la documentación de estas dos cooperativas y que les quiten la matrícula por la práctica política que hacen con los asociados al obligar a la gente a participar en actos partidarios".

Afirmó que muchos neuquinos sin techo propio "hoy no están anotados en el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo porque los mandan con estas dos cooperativas y no van porque no se quieren exponer a estas prácticas, entonces, el número de demandantes reales se desconoce".

Informó que el Frente Social por la Vivienda y el Trabajo hará un censo propio de la demanda habitacional, "para que tengan en cuenta a todas las familias que hoy no están incluidas y haya equidad en el acceso a las casas".

