Si bien él y su pareja se encuentra en Buenos Aires, la mascota está al cuidado de un matrimonio. “Un montón de gente se interesó por cuidarlo. Está en Centenario. Un matrimonio lo tiene en tránsito”, explicó el hombre en diálogo con LM Neuquén y agregó: “Todavía tiene problemas para incorporarse. Nosotros llegamos la semana que viene y le vamos a hacer una tomografía. Tiene una distensión muscular y creemos que se debe a que lo tiraron desde el puente”.

Rolo, el perrito rescatado

“Tiene miedo de caminar. La quebradura no es tanto, van a soldar solas. Pero si tiene que hacer reposo porque cuando se para tiene miedo”, explicó sobre el estado en el que se encuentra actualmente.

Rolo, el perrito rescatado

Sin embargo, el compartió un video del can caminando por su casa, con las patas vendadas, en el que se mueve sin ningún tipo de problemas, e incluso se sube a un sillón.

“Lo más probable es que me lo quede yo. No quería el compromiso de tener más perros pero este me puede”, contó muy emocionado.

