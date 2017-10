Furia en la Roja tras la eliminación del Mundial de Rusia

“Yo sé que la mayoría se pelaron el culo, mientras otros se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quien le quepa el sombrero que se lo ponga y que se deje de andar llorando. Porque ahora es un país entero el que llora. Aquí te esperamos con los brazos abiertos, mi capitán”, publicó Carla Pardo en su cuenta de Instagram.

"Estoy muy triste, como la mayoría de los chilenos. Es duro. Pero este no es el final de nada. Ni de una generación, ni de este equipo, ni mucho menos el final de nuestros sueños". Arturo Vidal

El capitán de la Roja no tardó en hablar sobre lo escrito por su esposa. “Eso es más para la farándula, no voy a opinar sobre eso”, comenzó y luego afirmó: “Las cosas se hablan acá dentro, no es momento de ventilar cosas, no voy a ir más allá. Esas cosas se hablan en la interna. El que está acá sabe la responsabilidad. Somos gente grande y cada uno se hace responsable de las cosas”.

El que le salió a responder a Pardo fue Gary Medel: “Yo nunca he visto a un compañero borracho ni entrenar borracho. Yo no lo he visto. Todos los que han estado en la selección lo han hecho de buena forma”.

Vidal, por carta

Por su parte, Arturo Vidal, que no jugó el partido contra Brasil por estar sancionado, se expresó a través de una carta: “Estoy muy triste. Como la mayoría de los chilenos. Nos quedamos sin un sueño. Todos cometimos errores. Sí. Ahora toca aprender y tratar de no repetirlos”, publicó el volante del Bayern.

La desazón en Chile es grande ya que es el bicampeón de América y se acostumbró a jugar mundiales tras clasificar con Marcelo Bielsa a Sudáfrica 2010 y con Jorge Sampaoli a Brasil 2014.