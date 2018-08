Tras el episodio del cual salió airosa, apelando como de costumbre al humor, Oreiro habló con el programa Cortá por Lozano y no ocultó su malestar con los organizadores del evento: productores y autoridades de Telefe y de Nickelodeon (hoy a las 17:30 se transmitirá el evento en la señal infantil, mientras que el canal de las pelotas lo pondrá al aire el sábado a las 9 a las 17).

"¿Cómo estás Nati?, lo que te quiero, subió a recibir el premio a la trayectoria, se dio un golpazo, pero es tan profesional, tan íntegra...", empezó Verónica Lozano presentando a Oreiro, quien rápidamente la interrumpió enojada.

"Sí, soy todo lo profesional que no fueron ustedes", disparó la actriz. Y continuó: "Boluda, me hicieron salir al escenario, nunca me dijeron que había un agujero en la escenografía. Yo no me tropecé, no me enredé con el pantalón, me caí a un agujero de un metro y medio, me podía haber matado. Menos mal que estoy viva! Acá estoy, toda rota pero viva".

"Había 4 mil chicos, y dije tengo que salir de vuelta. Tenía la cara con sangre y por eso salí de nuevo y de ahí me fui a un cirujano plástico para que me reacomode la cara. Me dieron 4 puntos, así que una joyita el premio", ironizó. Y volvió a la carga: "No me pude llevar el premio, lo tuve que devolver porque me dijeron que había uno solo".

"Que no se preocupen del canal que estoy viva, no les voy a hacer ningún quilombo. Fue una desgracia con suerte, podría haber sido peor. Espero que la próxima pongan un vallado, un aviso, luces, hagan distinta la escenografía...", añadió con sorna.

"Gracias a Dios que fui con zapatos bajos, caí directo al vacío, y me pegué la frente contra el borde del escenario, a un metro tuyo", le dijo a Lozano y recordó: "La escenografía tenía un circulo que no estaba marcado y tampoco había chicos, entonces salí mirando hacia adelante, y en todos los videos se ve que yo vengo caminando y desaparezco...".

"Vos no sos culpable para nada, los culpables son los boludos que no me avisan que hay un agujero", sentenció sin pelos en la lengua.

"Ay, yo dije 'va a salir re amoroso, y está reloca, como en la película...", acotó Lozano para ponerle humor y salir del paso. "La verdad es que soy un amor de persona, le puse toda la onda", interrumpió Natalia.

Natalia Oreiro yendo al piso. La garra charrúa de siempre.

