Gaido: "Cuando sea intendente vamos a hacer viviendas"

Estamos en una provincia que es la que más crece. Y me gusta el desafío de poner a la ciudad a la altura de esa circunstancia. Se han hecho muchas cosas. Pero quiero ser el intendente de una nueva etapa. Quiero conducir un municipio activo en problemáticas centrales como la de la vivienda. Si soy intendente, voy a lanzar el instituto de la vivienda municipal para atender este déficit.

Hay temas estructurales, como el ambiental, el del transporte, la regularización de la tierra. ¿Cómo los piensa encarar?

La UNCo va a ser una actor fundamental. Creo que fue muy postergada y hay mucha gente que nos puede hacer aportes valiosos. Hay que planificar. El Metrobús es una muy buena obra, pero debió preverse con más antelación. No me gusta criticar lo anterior. Creo que hay mucho por mejorar.

Y con el sistema de transporte, ¿cuáles serían sus propuestas?

Por un lado, la tarifa no puede tener un aumento del 54% con paritarias del 30%. Vamos a incentivar el uso del colectivo. Básicamente, mientras más lo uses, menos vas a pagar. Es la idea sobre la que estamos trabajando.

¿Qué tipo de elección interna se imagina?

Sinceramente, tenemos un plan de gobierno para la ciudad, no sólo para la interna. La vemos como una primera escala, con mucho respeto por los adversarios. Pero nos preocupan los problemas centrales de la ciudad. Yo fui kiosquero; me preocupa el problema del comerciante que no llega a fin de mes y que además tiene un charco de agua en su esquina que le espanta clientes. Nosotros vamos a firmar el contrato de concesión del EPAS el primer día de la gestión. La ciudad necesita de una inversión superior para dar un salto de calidad.

¿Lo preocupan los “heridos” que pueda dejar la elección?

Nosotros vamos a convocar a todos los sectores el día siguiente a la interna, por eso no es un problema. El MPN tiene un desafío en recuperar la ciudad, y esto no será el trabajo sólo mío, se necesita el compromiso y el aporte de todos.

