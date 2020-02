Gaido no descarta acuerdo salarial atado a la inflación

En un contexto donde la provincia ya advirtió que este mecanismo de cláusula automática trimestral no podrá continuarse, ayer Gaido no descartó que esto sí se pueda firmar con los empleados municipales. "Estamos dialogando desde el 10 de diciembre con Sitramune. Con el anterior intendente este ámbito no se daba, pero ahora es distinto, porque además estamos regularizando la situación de los trabajadores que ingresaron con anterioridad a 2016, a través de la realización de los concursos correspondientes", resaltó el jefe comunal. "Y desde lo salarial estamos minuto a minuto, con la posibilidad de construir en conjunto una propuesta, haciendo eficiente la administración de los recursos para que en los próximos días podamos formalizar un acuerdo", aseguró.

Al ser consultado si esto implicaba seguir con el sistema de actualización en base a los índices que arroje de manera acumulada y cada tres meses el IPC, Gaido no lo descartó. "En principio estamos trabajándolo, creemos que es importante desarrollar la mesa técnica en un equilibrio pero también en un complemento de cosas, como dejar de lado contratos de manera irregular. Hay personal que está en esa situación desde hace más de 10 años. Todo esto va a componer el acuerdo que vamos a suscribir en los próximos días", indicó.

Respecto del estado de las cuentas municipales, el intendente sostuvo que en los próximos días anunciará medidas que mejorarán la recaudación y dijo que se van a revisar los contratos de algunas obras, como la avenida de los dos ríos.

Ya fueron notificados para que comiencen a tributar. Con ese dinero, la municipalidad proyecta terminar con el déficit de la caja jubilatoria, contar con los recursos necesarios para funcionamiento y hacer obras. Y habrá más medidas económicas para mejorar los ingresos.

LEÉ MÁS

Sitramune: garantizan el pase a planta municipal de los contratados

Gaido se hará cargo de los aportes extraordinarios al IMPS