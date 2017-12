"No hay justificativo para lo de ayer. No tiene nada que ver con los reclamos del sector Salud, la intención de los 40 encapuchados tiene una finalidad y es para que no se avancen con los descuentos, con los sumarios administrativos y con las denuncias ante la Justicia. La Provincia ayer dispuso que la Fiscalía de Estado se presente como querellante en la causa al gremio ATE por daños y perjuicios", explicó Gaido en declaraciones a LU5.

Sostuvo que presentarán la documentación registrada ante la Justicia, con identificaciones de algunas personas no así con los numerosos encapuchados de la marcha.

"Lo sucedido en el día de ayer, fue llevado adelante por unas 40 personas, está filmado, está documentado, accedieron a la Casa de Gobierno con un accionar violento, irracional y delictivo", señaló el ministro.

El funcionario dijo que los gremialistas "afectaron a trabajadores que dicen representar" y que estaban trabajando en Casa de gobierno.

"Nosotros respetamos el derecho a huelga pero acá no ha habido una intención de dialogar. Eran unos 40 encapuchados, violentaron personas, el edificio público y organizaciones sociales. No hay justificativo para lo de ayer", dijo el ministro.

Hizo hincapié en que no estaba relacionado con el reclamo de Salud porque hacía 24 horas se habían reunido donde ellos presentaron una propuesta que no fue rechazada oficialmente.

