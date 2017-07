Esta mañana, el ministro de Gobierno Mariano Gaido, apuntó contra el sindicato ATE y afirmó que la protesta tiene otras intenciones. "Es un sólo gremio el que lleva el reclamo y no existe fundamento para reclamar lo que están llevando adelante y con lo que hemos firmado", dijo en LU5.

"Este paro no tiene que ver con la liquidación de haberes, pero a mí no me corresponde decirlo", dijo en el marco de sus declaraciones y reiteró que el acta salarial "es clara" y que es revisada por funcionarios de varios niveles antes de acreditar los sueldos de los estatales.

Por otro lado, aseguró que si ATE cumple con los cortes de rutas previstos desde el lunes, lo denunciarán: "Es claro que hay otra intención. Compartimos las medidas de fuerza, pero no que se avasallen los derechos", agregó.

En relación a la causa federal y la posible detención de un dirigente de ATE por haber apedreado una camioneta en la que se movilizaba el presidente Mauricio Macri, Gaido dijo que esta detención aún no se cumplió y que la Provincia "no tiene jurisdicción sobre este punto".

