El ministro de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad de la Provincia habla de su adolescencia, de su pasado como profesor de guitarra. "Mis padres tuvieron mucho que ver que empiece esta profesión de muy chico, llevándome a aprender guitarra a los 6 años. Luego fue una herramienta de trabajo por más de años. En aquellos años, en los que se me hacia difícil estudiar, fueron ellos los que me apoyaban y me pedían que me metiera porque iba a ser una herramienta el día de mañana", recuerda Gaido. "Mi historia es la historia de muchos. De tener una herramienta laboral, un momento recreativo, cultural, de conocer. La música te acerca a las personas, la sociedad, te da la oportunidad de conocerte en un momento difícil que estés pasando, te acompaña, te da felicidad", agregó.