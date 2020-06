Gaido también pidió evitar las reuniones familiares

“Si podemos hacerlo y no es necesario evitemos encontrarnos; cuidemos a nuestras familias, a los abuelos, a las personas de riesgo. Ya tendremos tiempo para estas visitas y disfrutar de la compañía de los que más queremos”, dijo Gaido y agregó: “No olvidemos que en la última semana se han propagado los casos de coronavirus en la ciudad".

En ese sentido, el intendente de Neuquén señaló que esta situación "nos demuestra que esto no terminó y que si no nos cuidamos van a seguir en aumento los contagios”. "No desechemos todo el esfuerzo que hemos hecho hasta hoy”, agregó el jefe comunal.

En el mismo sentido, Gaido comentó “sabemos que que en estos días muchos van a querer encontrarse, pero hoy es tiempo de evitar estos festejos familiares y quedarnos en casa. Es momento de cuidarnos para volver a estar todos juntos más adelante”.

