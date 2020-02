Gallardo abrió la Boca y calentó más la recta final

“Yo sigo mirando para adelante. Me sorprende que los del otro lado siguen enroscados en ese tema”. “Era algo que salió, nosotros no íbamos a dejar de sentir que ganamos dignamente dentro del campo de juego. Eso ya pasó. Quedará en la historia algo increíble, pero no me quedo en eso”, afirmó.

Tampoco esquivó el desafío que representa lograr su primer título de Superliga al asegurar que hubiese “sido fácil” irse del club luego de “haber ganado”.

“No le tuve miedo al haber estado y al seguir estando en el lugar donde quiero estar y donde creo que puedo seguir logrando cosas”, aseguró Gallardo, en conferencia de prensa, a tres fechas del final de la Superliga, donde tiene tres puntos de ventaja sobre Boca.

En la previa de la visita a Estudiantes de La Plata, dijo “Estamos en una posición de privilegio, tenemos un partido difícil el domingo y vamos a tener otro muy difícil contra Defensa. El fútbol argentino no es fácil, los rivales se predisponen también a tratar de bloquear tu juego, de ganar al que es puntero. La dificultad esa la vamos a tener hasta el final”, sostuvo. Sobre el cruce ante el “Pincha”, agregó: “El rival cuando juega contra River toma precauciones que en otros partidos no suele tomar”.

En frente habrá uno de los hijos pródigos del club de Núñez como Javier Mascherano, a quien Gallardo ya tuvo como rival en Corinthians y en la final del Mundial de Clubes contra Barcelona.

“A Masche lo quiero mucho, igual que a la Gata. No tengo una amistad pero sí una relación de respeto y compañerismo. Masche es un jugador de gran jerarquía, ha tenido una carrera enorme. Es un privilegio tenerlo en la Argentina, poderlo enfrentar y poderlo saludar”, indicó.

En las últimas semanas, principalmente protagonistas de Boca, expresaron en su deseo de un traspié de River que le permita alcanzarlo en la tabla de posiciones y llegar a un hipotético desempate. “No me detengo en las opiniones de todo el mundo porque sería un gran desgaste. Trato de ser medido y ocuparme del trabajo que tengo que hacer que es lo que me gusta y me apasiona. No pierdo el tiempo en evaluar quiénes están esperando agazapados que nos vaya mal. Miserias hay en todos lados”, afirmó.

“Acá los jugadores asimilaron la idea y eso es lo difícil, luego vienen los sistemas que fueron cambiando”. “Me quedé en River por el proyecto. Eso de hipotecar el prestigio es algo de inseguridad que yo no tengo”. “Estamos en un momento de definición y los partidos hay que jugarlos con determinación”. “En los penales la técnica de la pegada se entrena, lo que no se puede manejar son los contextos”.Marcelo Gallardo. El Muñeco habló de todo en la previa al choque con el Pincha.

La probable

El equipo titular sería con Franco Armani, Martínez Quarta o Paulo Díaz, Robert Rojas y Javier Pinola: Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Gonzalo Montiel; Ignacio Fernández y Nicolás de la Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez.

11 Los títulos que logró el entrenador de River

Ganador de cosas importantes e inolvidables en River el Muñeco Gallardo tiene hace tiempo una cuenta pendiente que es ganar un torneo local.

El Muñeco aconsejó a las promesas neuquinas

Si hay una palabra valorada y respetada en el ambiente deportivo es la de Marcelo Gallardo. En las últimas horas el Ministerio de Deportes de la Nación invitó al Muñeco a brindar una charla en el Cenard destinada a los chicos que forman parte del #ProyectoYOG, que se preparan para competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2022. Y por suerte en el Campus hubo varias promesas neuquinas testigos de los conceptos y las lecciones de vida provenientes del exitoso entrenador de River. Incluso, uno de los deportistas locales, el boxeador Abraham “El Pitbull” Vargas (boxeo) se animó a hacerle una consulta al consagrado técnico en medio de su exposición. “Le preguntó si no hubiera sido futbolista que otro deporte hubiera elegido y Gallardo contestó como que no se veía en otra disciplina si bien le gustaban varias”, reveló desde Buenos Aires a LM Neuquén el entrenador de Beach Handball, Julián Huaiquilaf, miembro de la delegación neuquina. “Los chicos estaban muy contentos. Yo soy de River, así que para mí es doblemente especial. Pero sacándose la camiseta, el tipo es un sabio, responde muy bien”, destacó Julián al compartir detalles de un encuentro que siempre recordarán. La zapalina Giuliana Baigorria (atletismo); Abril Garzón de Huinganco (ciclismo de ruta), Joaquín Vélez de Plottier (Gimnasia); los sanmartinenses María Cabanillas (golf); Lucas Romani y Juan Cruz Villalba (vela) y las neuquinas Zaida Garcés (bádminton); Natassja Kolff (básquet), Ramiro Aguilera, Malena Bonomi, Nerea Herrera Fuhr, Stefan Herrera Furh, Lola Lava y Juan Ramírez (beach handball); Abraham Vargas (boxeo); Oriana González Vargas (tiro con arco) y Martina Salazar (triatlon) junto a Julián integran la delegación .