El "Muñeco", que tiene contrato hasta el final del mandato del presidente Rodolfo D´Onofrio en diciembre de 2021, reconoció que ya lo tenía decidido con anterioridad, pese a haber esquivado en todo momento las consultas periodísticas sobre esa situación.

"Cuando llego a fin de año me tomo un tiempo para pensar un poco. Son cosas que hago naturalmente. Se empezó a generar esto de qué iba a hacer, si sigo o no sigo. No quiero que se siga generando: el 2 de enero voy a estar acá y voy a hacer la pretemporada con el plantel. Mi año comienza con River", respondió en la última pregunta de la conferencia de prensa.

LEÉ MÁS

River comprará a Carrascal y Ponzio quedó absuelto

El Súper TC2000 y sus visitas al autódromo de Neuquén