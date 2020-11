Gallardo: "Estamos irreconocibles"

El DT de River Plate, Marcelo Gallardo , consideró que en las dos fechas que se llevan jugadas de la Copa de la Liga Profesional su equipo no dio "la imagen" acostumbrada, pese a la victoria 2-1 de anoche sobre Rosario Central por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

"En estos últimos dos partidos no jugamos bien. Somos conscientes cuando no jugamos bien, más allá de que esta vez nos tocó ganar", dijo Gallardo en conferencia de prensa. "Estamos irreconocibles, es verdad, pero no tengo una respuesta precisa para explicarlo", agregó.