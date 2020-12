Gallardo, sobre las polémicas con el VAR: "Nos quieren desestabilizar"

Antes de viajar a Montevideo para jugar la revancha ante Nacional , Marcelo Gallardo , el entrenador de River , aseguró que no se deja llevar "por tonterías", al restarle importancia a las polémicas del VAR ya que, aseguró, son "cosas que nos quieren desestabilizar".

"No me dejo llevar por esas tonterías y no podemos darle importancia a lo externo que son cosas que nos quieren desestabilizar", expresó el DT en conferencia de prensa. El Millo visitará mañana a Nacional con la misión de alcanzar su tercera clasificación consecutiva a las semifinales de la Copa Libertadores, después de haber ganado en el partido de ida por 2 a 0.