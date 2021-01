Gallardo: "Mis jugadores me enorgullecieron y me representan totalmente"

Marcelo Gallardo , llenó de elogios a sus jugadores , expresó que se sintió representado y orgulloso, tras la producción futbolística y la entrega de sus dirigidos, en el partido de anoche ante Palmeiras, al que superaron holgadamente en el juego y el marcador, pero no les alcanzó para revertir el 0-3 de la ida que dejó al millonario fuera de la final de la Copa Libertadores.

"El balance de este año para River ya lo hice, por la manera en que competimos después de un parate tan prolongado", comenzó diciendo Gallardo en la breve conferencia de prensa pospartido en el estadio Allianz Parque, del club paulista, en la que no respondió preguntas.

"Mis jugadores me enorgullecieron por lo que hicieron en este partido, por la postura de equipo que adoptaron y que me representa totalmente", enfatizó. "Me voy muy pleno de aquí, porque momentos como éste son los que a uno le valorizan haber elegido esta profesión de entrenador", apuntó.