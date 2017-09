Gasalla volvió a dejar afuera a Fátima Florez

El resultado fue más que bueno para el programa de Susana porque la intervención de Fátima marcó picos de 16 puntos de rating. Ante eso, muchos medios reflejaron el malestar de Gasalla, quien casi ni metió bocado durante el sketch.

Estalló

Si bien se pensó que la tranquilidad había vuelto al ciclo de Susana, el capocómico hizo irónicas declaraciones sobre la relación con Fátima.

“No estoy enojado con nada. Eso es otra cosa que no me pasó a mí, le pasó a ella. ¿Vos me viste salir a llorar en todos los canales? No dije nada. Es un problema de ella, pregúntenle. Trato, en esta profesión que uno está tan expuesto, de no vivir la vida de los demás. Ya tengo 76, en cuatro años voy a tener 80... ¿Creés que tengo ganas de juzgar y de pelearme con alguien, a esta altura de mi vida?”, remató.