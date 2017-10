Minutos después de que la ex presidenta y candidata a senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner, anunciara que brindaría una entrevista en una radio, Gendarmería allanó el lugar.

Cristina Kirchner (Unidad Ciudadana) cuestionó la presencia de efectivos de Gendarmería Nacional en la radio del Grupo Indalo donde brindaba una entrevista al programa Bien levantado, que conduce "Beto" Casella y acusó al Gobierno de usar a los gendarmes como "fuerza de choque".

"Era una fuerza con prestigio, con cariño inclusive en algunos lugares. Le están dando el rol de fuerza de choque, fíjate lo que pasó en Rosario, que ingresaron en una universidad", afirmó.

Según la ex presidenta, el supuesto "allanamiento" de la fuerza en la emisora Pop, que pertenece al empresario kirchnerista Cristobal López, era parte de la persecución del Gobierno hacia su figura. Sin embargo, fuentes oficiales informaron que los efectivos estuvieron en las oficinas de la radio en el momento que la postulante brindaba el reportaje para entregar citaciones judiciales firmadas por el juez federal Julián Ercolini.

"El trámite judicial se debía hacer en varios medios del Grupo Indalo", explicaron los voceros judiciales.

Apenas arrancó la entrevista con "Beto" Casella, la ex presidenta se refirió a la presencia de los gendarmes en la emisora. "Surprise. Llego aquí y me encuentro con el carro de la Gendarmería, la policía de la ciudad. Lo tomamos en broma, pero no es para broma, es cosa seria", indicó.

"Cuando me avisaron antes de salir de casa que la gendarmería había allanado, algunos me preguntaban: «¿vas a ir igual?» ¿Te imaginas que nuestro gobierno hubiera allanado Radio Mitre? Hasta los propios hubieran pedido explicaciones en el Congreso", cuestionó.